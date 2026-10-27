Cerca de 100 combatentes morrem em novos confrontos no Iêmen
Ataques de segunda-feira estão entre os mais violentos do conflito
Cerca de 100 combatentes morreram em novos confrontos no sudoeste do Iêmen entre os houthis e as forças governamentais apoiadas pela Arábia Saudita, informaram à AFP nesta terça-feira (27) fontes militares dos dois lados.
Os combates, que começaram com ataques aéreos na noite de segunda-feira, são os mais intensos desde que os combatentes pró-Irã tomaram a costa iemenita do Mar Vermelho durante uma ofensiva-relâmpago em setembro, reforçando seu controle sobre o Estreito de Bab el-Mandeb.
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Pelo menos 63 houthis e 34 integrantes das forças pró-governo morreram, a maioria perto dessa passagem estratégica situada no extremo sul do Mar Vermelho, detalharam as fontes consultadas.
Os houthis repeliram "uma tentativa de avanço das forças inimigas sauditas", declarou seu porta-voz militar, Yahya Saree, em uma mensagem publicada no X.
Segundo outras fontes houthis, a Arábia Saudita realizou dezenas de ataques aéreos contra diferentes alvos, incluindo a ilha de Perim, situada no centro da passagem marítima, e as cidades costeiras de Mocha e Dhubab, mais ao norte.
Fontes militares governamentais confirmaram que ocorreram intensos combates na região do Estreito de Bab el-Mandeb e afirmaram que suas forças avançaram em terra.
Após a tomada da ilha de Perim e do porto de Mocha pelos houthis em setembro, o governo iemenita lançou uma contraofensiva no início de outubro, com apoio aéreo da Arábia Saudita.
No entanto, até o momento, as forças governamentais não conseguiram recuperar as cidades estratégicas que caíram nas mãos de seus adversários, que, nesse meio tempo, intensificaram seus ataques contra a Arábia