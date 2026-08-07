A- A+

Tragédia Cerca de 100 mortos no nordeste da Índia devido às inundações das monções Pelo menos 97 pessoas morreram no estado de Assam e cerca de 170.000 foram afetadas pelas enchentes e superfícies de terra

As enchentes provocadas pelas chuvas de monção no nordeste da Índia deixaram quase cem mortos, informaram as autoridades, após um dos episódios de precipitações dos últimos anos.

Pelo menos 97 pessoas morreram no estado de Assam e cerca de 170.000 foram afetadas pelas enchentes e superfícies de terra, o que obrigou milhões de moradores a procurar abrigo em centros de acolhimento de emergência.

Mais de 14.000 hectares de terras agrícolas foram inundadas. Um jornalista da AFP viu casas semi-submersas, árvores arrancadas pela raiz e veículos soterrados pela lama no distrito de Sivasagar, o mais afetado.

O ministro-chefe do estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, publicou nesta sexta-feira um vídeo em que aparece consolando os pais de um menino de 13 anos que morreu ao tentar salvar seu cachorro da subida das águas.

O ministro indiano da Saúde, JP Nadda, que visitou a área afetada na quinta-feira, disse que "vai levar tempo" para que a situação volte ao normal. “As aldeias foram submersas uma após a outra”, declarou à imprensa.

Como no restante da Índia, as inundações são frequentes em Assam durante as chuvas de monção de junho a setembro, especialmente quando o rio Brahmaputra e seus numerosos afluentes transbordam.

Os habitantes e as autoridades locais atribuem o agravamento das inundações à exploração ilegal de carvão no estado vizinho de Nagaland e afirmam que afetam áreas que historicamente não sofriam enchentes.

Veja também