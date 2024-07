A- A+

CONFLITO Cerca de 100 vítimas do Estado Islâmico são encontradas em vala comum no Iraque Poço natural de Alo Antar, onde os jihadistas jogaram suas vítimas, situa-se na região de Tal Afar, 70 quilômetros a oeste de Mossul, antiga "capital" do EI no norte do Iraque