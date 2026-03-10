Ter, 10 de Março

conflito

Cerca de 140 militares dos EUA ficaram feridos na guerra com o Irã

Sete militares americanos também morreram em ataques iranianos no início do conflito

Cerca de 140 militares americanos ficaram feridos desde o início da guerra no Oriente Médio em 28 de fevereiro, informou o Pentágono nesta terça-feira (10).

"A grande maioria desses ferimentos foi leve, e 108 militares já voltaram ao serviço", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em um comunicado.

"Oito militares continuam gravemente feridos e estão recebendo o mais alto nível de atendimento médico", acrescentou Parnell.

Sete militares americanos também morreram em ataques iranianos no início do conflito: seis no Kuwait e um na Arábia Saudita, segundo o exército americano.

Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, aos quais Teerã respondeu com bombardeios em vários países da região onde Washington tem bases ou mantém algum contingente militar.

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, declarou nesta terça-feira que os ataques americanos contra o Irã estavam se intensificando, enquanto o volume de drones e mísseis lançados pelo Irã havia diminuído drasticamente.

