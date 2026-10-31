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Europa Cerca de 15 mil manifestantes participam de protestos em toda a França Terceiro fim de semana de protestos transcorre "sem incidentes relevantes", destacou o ministério do interior

Cerca de 15 mil manifestantes participaram neste sábado (31) de protestos em toda a França, onde a situação permanece “globalmente calma”, informou o Ministério do Interior.

O terceiro fim de semana de protestos transcorre “sem incidentes relevantes”, destacou o ministério. A polícia havia detido, no entanto, 27 pessoas até as 13h GMT (10h no horário de Brasília) deste sábado, ante as 217 detidas há uma semana.

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