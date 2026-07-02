A- A+

Onda de Calor Cerca de 3 mil pessoas evacuadas por incêndio florestal na França O fogo em Sainte-Marie-la-Mer se propagou até Canet-en-Roussillon, atingindo também sua área náutica, informou a prefeitura local.

As autoridades francesas evacuaram, nesta quinta-feira (2), quase 3 mil pessoas devido a um grande incêndio florestal em uma área próxima a Perpignan, perto da fronteira com a Espanha, apenas alguns dias após uma intensa onda de calor.

Os bombeiros anunciaram que quase 3 mil pessoas (entre turistas e moradores da região) foram evacuadas da área, sendo metade delas retirada de diversos campings.

O incêndio começou em Sainte-Marie-la-Mer e se propagou até Canet-en-Roussillon, atingindo também sua área náutica, informou a prefeitura local.

Em toda a região, cerca de 200 bombeiros foram mobilizados, com o apoio de quatro aviões-tanque, que tentam conter as chamas lançando água.

Um bombeiro sofreu ferimentos leves, informou à AFP o prefeito de Sainte-Marie-la-Mer, Edmond Jorda.

Esses incêndios, de origem humana em 9 de cada 10 casos, encontram condições favoráveis devido ao clima extremo que a França enfrenta atualmente: temperaturas muito elevadas, ventos fortes e uma vegetação completamente ressecada.

Leia também • Venda de ar-condicionado provoca 'incidentes' em lojas na França • A líder da extrema direita Le Pen diante de seu futuro judicial e político na França • Mais de 90 pessoas morreram afogadas na França desde 19 de junho O ministro do Interior, Laurent Nunez, informou que cerca de 1.200 bombeiros já haviam sido mobilizados desde quarta-feira para combater os incêndios florestais. O maior incêndio registrado nesta temporada começou no fim da tarde de quarta-feira, a noroeste da cidade de Narbona, no sul do país, e continuou avançando, alimentado pelo vento, após já ter consumido cerca de 900 hectares. O governo francês está sob pressão, acusado de não ter adotado medidas suficientes para enfrentar as mudanças climáticas e as ondas de calor. Na segunda-feira, enfrentará uma moção de censura apresentada por deputados ambientalistas, que, no entanto, tem poucas chances de ser aprovada. As temperaturas voltarão a subir durante o fim de semana, mas "nenhum departamento" deverá entrar em alerta vermelho por calor extremo, afirmou o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, dando a entender que a intensidade será menor do que a da onda de calor que atingiu a França no fim de junho.

Veja também