RIO DE JANEIRO Cerca de 1.500 presos relatam abusos físicos e psicológicos cometidos por agentes do estado do Rio Em média, quatro presos foram torturados por dia no estado

Cerca de 1.500 (1.506) presos denunciaram terem sofrido abusos físicos e psicológicos no estado do Rio de Janeiro, entre 1º de janeiro de 2022 e 11 de maio deste ano. É o que aponta o levantamento feito pela Defensoria Público do Rio e publicado nesta segunda-feira, Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Em média, foram quatro ocorrências registradas, por dia, durante o período analisado.

De acordo com a pesquisa, a maioria das agressões (99,6%) foi relatada por homens durante a audiência de custódia, procedimento que consiste na apresentação do preso a um juiz para avaliar os requisitos da prisão. Mais da metade das vítimas que denunciaram maus-tratos (52,3%) tem entre 18 e 25 anos e em 77,9% dos casos agentes da Polícia Militar foram apontados como os principais autores das agressões. Dentre as agressões físicas identificadas, as mais frequentes foram chutes (406 relatos), socos (423) e tapas na cara (223).

Desde a primeira edição da pesquisa, publicada em 2019, 4.444 casos foram relatados à Defensoria Pública do Rio. No primeiro relatório, onde foram analisados relatos de presos ao longo de dez meses, entre 2018 e 2019. Nesse período, foram registradas 931 denúncias de agressões. Segundo a instituição, desde o início da série o número de denúncias de maus-tratos cresceu 14%.

De acordo com a pesquisa, os locais do crime e da prisão foram onde ocorreu a maior parte dos ataques físicos e das agressões psicológicas. Dos 1.274 relatos de tratamento desumano, 82,4% afirmaram ter sido agredidos fisicamente. Outros 7,2% relataram tortura psicológica. Já 10,4% contaram terem sido submetidos a ambas as violações.

Para o defensor público André Castro, coordenador do Nudedh, o monitoramento feito pela Defensoria Pública revela uma triste realidade de violência institucionalizada.

– Os dados desse relatório são consistentes com os anteriores. A expectativa agora é que as câmeras corporais nos policiais possam ter algum impacto positivo, sendo uma fonte de prova essencial, seja para afastar a alegação de tortura ou para comprová-la. Porém, até hoje, nenhuma das dezenas de requisições de imagens feitas pela Defensoria Pública foram atendidas – destaca.

Maioria negra e com baixa escolaridade

Sobre o perfil das pessoas presas agredidas, 77,7% são negras e 79% sequer chegaram a completar o ensino fundamental. Homens compõem a grande maioria das vítimas (95,7% do total). Quanto à faixa etária, a maior parte tem entre 18 e 25 anos (52,3%) e entre 26 e 40 anos (37,7%).

A maioria é do Estado do Rio de Janeiro (97%), sendo a cidade do Rio de Janeiro o endereço de 16,6% das vítimas – a maioria nas Zonas Norte (42,2%) e Oeste (27,3%). Dos casos com informação, 79% afirmaram que exerceram ou exercem alguma atividade profissional, e 23% afirmaram possuir alguma doença física ou mental, sendo grande parte relacionada a doenças respiratórias e neurológicas.

O monitoramento faz parte do protocolo de prevenção e combate à tortura, instituído pela Defensoria Pública do Rio, em 26 de junho de 2018, para concentrar, em seu Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh), os casos de tratamento desumanos atendidos por todos os órgãos da instituição.

