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Irajá Cerca de 17 mil pés de maconha localizados com drones são incinerados no Sertão de Pernambuco Policiais também localizaram uma casa que armazenava cinco sacos com maconha pronta para o consumo, com 50 quilos da droga

Cerca de 17 mil pés de maconha foram encontrados com apoio de drones e incinerados em um sítio na zona rural da cidade de Irajá, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o plantio foi localizado por agentes da 4ª CIPM após informações repassadas pelo serviço de inteligência.

Pés de maconha foram incinerados em Irajá | Foto: PMPE/Divulgação

Foi identificada a presença de três suspeitos no terreno, mas eles conseguiram escapar. Após a coleta de amostras da plantação ilegal, os pés de maconha foram incinerados no próprio local.

"Também foram apreendidas sementes da canabis, uma bomba de irrigação e fios elétricos", destacou a PM.

Pés de maconha foram incinerados no próprio local | Foto: PMPE/Divulgação

Além disso, próximo ao terreno do plantio, os policiais também localizaram uma casa que armazenava cinco sacos com maconha pronta para o consumo, com 50 quilos da droga.

Todo material apreendido foi levado à delegacia da região, que ficará responsável pelas medidas legais.

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