Cerca de 17 mil pés de maconha localizados com drones são incinerados no Sertão de Pernambuco
Policiais também localizaram uma casa que armazenava cinco sacos com maconha pronta para o consumo, com 50 quilos da droga
Cerca de 17 mil pés de maconha foram encontrados com apoio de drones e incinerados em um sítio na zona rural da cidade de Irajá, no Sertão de Pernambuco.
Segundo a Polícia Militar, o plantio foi localizado por agentes da 4ª CIPM após informações repassadas pelo serviço de inteligência.
Foi identificada a presença de três suspeitos no terreno, mas eles conseguiram escapar. Após a coleta de amostras da plantação ilegal, os pés de maconha foram incinerados no próprio local.
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"Também foram apreendidas sementes da canabis, uma bomba de irrigação e fios elétricos", destacou a PM.
Além disso, próximo ao terreno do plantio, os policiais também localizaram uma casa que armazenava cinco sacos com maconha pronta para o consumo, com 50 quilos da droga.
Todo material apreendido foi levado à delegacia da região, que ficará responsável pelas medidas legais.