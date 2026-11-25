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Internacional Cerca de 2 mil migrantes chegaram na 3ª feira a uma das ilhas espanholas das Canárias Tanto durante o dia quanto à noite, equipes de resgate prestaram socorro, no cais de La Restinga, aos passageiros que chegavam amontoados nas diferentes embarcações

Cerca de 2.000 migrantes chegaram na terça-feira (24) à ilha espanhola de El Hierro, no arquipélago das Canárias, onde houve um aumento expressivo na chegada de embarcações precárias, segundo dados do serviço espanhol de Salvamento Marítimo obtidos nesta quarta-feira pela AFP.

Tanto durante o dia quanto à noite, equipes de resgate prestaram socorro, no cais de La Restinga, aos passageiros que chegavam amontoados nas diferentes embarcações, constatou um jornalista da AFP.

"As Canárias não aguentam mais. Vivemos uma pressão migratória sem precedentes", lamentou no X o presidente regional, Fernando Clavijo, que afirmou ter solicitado uma "reunião urgente" à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para obter uma "resposta imediata da UE".

"Essas pessoas chegam à Europa e não é justo que respondamos sozinhos a uma tragédia dessa magnitude", acrescentou.

A administração regional declarou estado de emergência em El Hierro nesta quarta-feira (25) devido à "situação excepcional nos âmbitos sanitário, social e de segurança", o que facilita a coordenação de recursos entre os diferentes níveis de governo.

Clavijo afirmou, em uma publicação posterior no X, que havia solicitado à ministra da Defesa, Margarita Robles, a "mobilização dos recursos das Forças Armadas".

A ministra da Juventude, Sira Rego, tinha previsão de visitar El Hierro na quinta-feira para se concentrar no acolhimento de crianças e adolescentes, informou seu gabinete.

Entre 1º e 15 de novembro, 11.037 pessoas chegaram ao conjunto do arquipélago das Canárias, segundo o Ministério do Interior. Desde o início deste ano, as chegadas irregulares somam 24.364, contra 14.690 no mesmo período de 2025.

Emergência social

Diante do aumento desse fluxo, as autoridades locais de El Hierro declararam, no início de novembro, "emergência social" nesta pequena ilha de quase 12 mil habitantes, no sudoeste das Canárias.

A imigração se tornou um dos principais temas da campanha para as eleições gerais de domingo na Espanha.

No fim de julho, mais de 70 mil migrantes chegaram do Marrocos ao enclave espanhol de Ceuta, no norte da África. A grande maioria retornou pouco depois.

A oposição de direita e de extrema direita acusa o presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, de ser excessivamente permissivo em relação à imigração.

Sánchez defende uma imigração "regular" para atender às necessidades demográficas e econômicas da Espanha.

"Esperamos que [o número de chegadas de migrantes] possa diminuir nos próximos dias", afirmou Sánchez nesta quarta-feira à televisão pública espanhola. Ele garantiu estar "conversando" com as autoridades do Senegal e da Gâmbia para reforçar os controles nos países de origem e, assim, conter o fluxo migratório.

Acrescentou que o governo trabalha há semanas com as autoridades senegalesas e gambianas no reforço dos controles nas fronteiras, com o objetivo de reduzir o número de embarcações que partem desses países.

O aumento das patrulhas diante das costas do Senegal, da Mauritânia e do Marrocos obrigou os migrantes a partir de regiões mais ao sul, como Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné, tornando as perigosas travessias ainda mais longas.

As Canárias, ao lado da Itália e da Grécia, são uma das principais portas de entrada para a Europa para migrantes que fogem da pobreza, dos conflitos e da perseguição.

A longa viagem a partir da África Ocidental é extremamente perigosa devido às fortes correntes marítimas e às condições das embarcações.

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