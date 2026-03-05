Qui, 05 de Março

MUNDO

Cerca de 20 mil marinheiros e 15 mil passageiros retidos no Golfo devido à guerra, diz OMI

OMI está "pronta para colaborar com todas as partes interessadas para contribuir para garantir a segurança e o bem-estar dos marinheiros", diz Domínguez

Estreito de Ormuz é considerado um dos principais pontos de tráfego de petróleo mundial ImagemEstreito de Ormuz é considerado um dos principais pontos de tráfego de petróleo mundial Imagem - Foto: Google Maps/Reprodução

Cerca de "20.000 marinheiros e 15.000 passageiros" estão retidos no Golfo devido à guerra no Oriente Médio e à paralisação do estreito de Ormuz, afirmou à AFP o secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), o panamenho Arsenio Domínguez.

A OMI, agência da ONU responsável pela segurança marítima, está "pronta para colaborar com todas as partes interessadas para contribuir para garantir a segurança e o bem-estar dos marinheiros", afirmou Domínguez.

