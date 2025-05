Cerca de 40 cães são encontrados em apartamento em NY presos em gavetas e amontoados atrás de móveis

A- A+

Equipes de resgate de animais encontraram cerca de 40 cães da raça pastor-belga-malinois em um apartamento no Queens, em Nova York, nos Estados Unidos. O local tinha condições de higiene precárias, estava imundo. O imóvel não tinha espaço para acomodar os animais, que estavam amontoados, inclusive atrás de móveis, ou presos em gavetas e armários, segundo relatos de autoridades.

Um comunicado em conjunto da Animal Care Centers of New York City (ACC) e da ASPCA (Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais) foi divulgado no último sábado. Os cães têm idades variadas, e vão de filhotes a adultos. De acordo com relatos, estes animais nunca viram a luz do sol ao ar livre, nem andaram na grama.

As duas instituições relataram as condições em que os cães viviam. No momento do resgate, alguns estavam trancados em armários e gavetas. Outros estavam atrás de móveis da casa. Três dos animais tiveram que ser sacrificados, confirmaram autoridades ao New York Post.

Os socorristas da ACC e da ASPCA foram até o imóvel na última quinta-feira, após serem notificados de que o dono havia sido despejado e precisava entregar seus cães, disse uma fonte policial ao jornal.

O dono não foi identificado publicamente. Uma investigação criminal foi aberta.

Agora, a preocupação é com a saúde desses animais e quanto ao tratamento, que deve ser longo, para ser possível adaptá-los para viverem em sociedade, com outras pessoas e animais. No momento, eles não estão disponíveis para adoção.

Mau cheiro no prédio

Vizinhos relataram ao New York Post que o 7º andar, onde fica o apartamento alvo da fiscalização, tinha mau cheiro por conta de urina e fezes dos animais, e que o proprietário ainda jogava os dejetos da varanda. Eles ainda contaram que pensavam que o homem tinha, no máximo, três cães, pois eram os únicos vistos, sendo um deles seu parceiro de trabalho em segurança.

— Ele trabalhava na segurança do aeroporto, e o cachorro era seu cão farejador (de bombas), por isso ele tinha permissão para estar aqui com o cachorro — disse um vizinho ao jornal.

Outra vizinha contou que foi relatado de ele ter chutado um dos cães enquanto o levava para passear.

— Estou feliz por eles terem sido resgatados, porque pelo menos eles vão para um bom lar, graças a Deus. E não sofrerão como estavam aqui. Tudo o que faziam era latir, latir sem parar, mesmo à noite — contou a mulher ao New York Post.

Na publicação da instituição nas redes sociais, uma pessoa contou que o cão que adotou passou por situação similar ao ser mantido numa casa sem estrutura e cuidados:

"Que loucura. Adotei uma cachorrinha da ASPCA que veio de uma casa de uma acumuladora. A dona era muito instável e acolheu cães e gatos em sua pequena casa de um quarto em Long Island, deixando-os soltos e se reproduzindo. A minha tinha apenas seis meses, então ainda conseguia aprender a confiar e era muito dócil. Enfim, estou rezando por esses", escreveu uma internauta.

Outra pessoa pediu por punições mais severas para quem pratica maus-tratos a animais:

"Como isso acontece!?! E, literalmente, como diabos começamos a defender leis mais rígidas para que essas pessoas sejam mandadas para a cadeia?!? Precisamos começar a nos unir."

