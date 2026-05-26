NAÇÕES UNIDAS
Cerca de 50 países denunciam na ONU as "ameaças" da Rússia contra diplomatas na Ucrânia
A Rússia declarou na segunda-feira que planeja lançar novos bombardeios contra Kiev e reiterou seu apelo para que estrangeiros e diplomatas deixem a cidade
A Rússia declarou na segunda-feira que planeja lançar novos bombardeios contra Kiev e reiterou seu apelo para que estrangeiros e diplomatas deixem a cidade - Foto: SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO ESTADO DA UCRÂNIA / AFP
Quase 50 países e a União Europeia denunciaram, nesta terça-feira (26), as "recentes ameaças" de Moscou contra diplomatas credenciados em Kiev, em um comunicado divulgado pelo representante da Ucrânia nas Nações Unidas, Andriy Melnyk.
A Rússia declarou na segunda-feira que planeja lançar novos bombardeios contra Kiev e reiterou seu apelo para que estrangeiros e diplomatas deixem a cidade.
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"Condenamos (...) as recentes ameaças feitas pela Rússia contra instituições diplomáticas e embaixadas em Kiev. Isso é algo que não podemos tolerar", disse o representante ucraniano a jornalistas na sede da ONU em Nova York.