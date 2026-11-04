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África Cerca de 50 mil etíopes fogem para o Quênia Número de deslocados e a sua chegada repentina criam desafios para as autoridades quenianas, em uma região semiárida e pobre onde os recursos hídricos são escassos

Cerca de 50 mil etíopes de Moyale fugiram para o lado queniano desta cidade fronteiriça, após a eclosão de combates entre duas comunidades por disputas territoriais.

O número de deslocados e a sua chegada repentina criam desafios para as autoridades quenianas, em uma região semiárida e pobre onde os recursos hídricos são escassos.

"Os combates não cessam", explica Beshir Dadie Tufa, que chegou ao Quênia sem seus três filhos e não sabe onde estão.

Na parte da cidade de onde veio, "só restam homens armados", relata este condutor de trem de 51 anos.

Confrontos violentos têm assolado Moyale e seus arredores nas últimas duas semanas, motivados por questões territoriais e étnicas.

Várias pessoas morreram atingidas por disparos ocorridos entre forças das regiões Somali e Oromia, segundo a ONG Acled, especializada na coleta e análise de dados.

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