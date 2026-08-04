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PERNAMBUCO Cerca de 60 filhotes de tubarão-limão são vistos na Baía do Sueste, em Fernando de Noronha Registro que circula nas redes sociais foi feito por volta das 8h30 pelo guarda-vidas e nativo do arquipélago Rogério Silva

Cerca de 60 filhotes de tubarão-limão foram vistos em águas rasas da Baía do Sueste, em Fernando de Noronha, na manhã dessa segunda-feira (3).

O registro que circula nas redes sociais foi feito por volta das 8h30 pelo guarda-vidas e nativo do arquipélago Rogério Silva.

À reportagem, ele informou que tentou contar quantos animais estavam no local, cujo o ecossistema é rico em biodiversidade.

"Nunca tinha visto tanto tubarão-limão assim. Até eu me impressionei com tantos. Contei até 60, mas depois perdi a conta", afirma Rogério.

A bióloga e doutora em Morfologia animal Mariana Rêgo, pesquisadora do projeto Ecotuba, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - que monitora tubarões na ilha -, diz desconhecer aparições anteriores de tantos filhotes juntos na região.

"A gente precisa deter maior estudo, porque nunca foi visto tanto aglomerado em anos em Fernando de Noronha", destaca Mariana, em entrevista à Folha de Pernambuco

Ela cita que entre as principais características da espécie estão a cor amarelo-acastanhada da pele, duas barbatanas dorsais de tamanhos quase iguais e o hábito de viver em águas rasas.

"Nascem de parto placentário. Normalmente, até seis filhotes por ninhada. Aqui na Baía do Sueste é comum ver bebês por estarem se protegendo dos predadores, que são os tubarões maiores", relata.

A pesquisadora destaca que a espécie costuma nascer com 60 centímetros e que os avistados no vídeo são maiores. Ao longo da vida, podem alcançar entre 2,5 metros a 3,5 metros de comprimento.

"Pelo tamanho, não são recém-paridos, são animais maiores, jovens", afirmou, ressaltando que é preciso pesquisa para identificar a razão do aglomerado avistado na região.

"É comportamento dos maiores nadar nas partes rasas por conta dos cardumes de sardinhas. Já os bebês ficam na beirinha porque os tubarões maiores não chegam tão perto, o possível ataque a esses animais não aconteceria", explicou a pesquisadora.

Desde 2022, o banho e mergulho estão suspensos na Baía do Sueste, em Fernando de Noronha, após presença constante de tubarão-tigre com comportamento de alimentação.

Apesar da proibição, é possível usar a faixa de areia da praia para caminhadas, observação do mar e do mangue do Sueste.

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