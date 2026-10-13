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Cerca de 687 mil beneficiários pelo INSS têm prova de vida pendente em Pernambuco

Comprovante de votação pode ser utilizado como

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Agência do INSSAgência do INSS - Foto: Evandro Leal/Agencia EnquadrarCapturar

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou um total de 686.789 benefícios com prova de vida pendente, o equivalente a 4,98% das pendências em todo o país. O estado ocupa a oitava posição no ranking nacional.

O INSS também reforçou que o registro de votação, tanto do primeiro turno como do segundo turno, neste domingo (25), pode ser utilizado como prova de vida de aposentados e pensionistas, por meio do cruzamento de dados com a Justiça Eleitoral. 

Desde 2023, a responsabilidade pela comprovação de vida é do próprio INSS, que utiliza informações de diferentes bases de dados para confirmar que o beneficiário está vivo, sem necessidade de deslocamento até uma agência.

A existência de pendência não significa bloqueio automático do benefício. O cidadão pode consultar sua situação pelo Meu INSS ou pela Central 135.

*Com informações da assessoria de imprensa

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