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Tragédia Cerca de 700 civis morreram em ataques com drones no Sudão desde janeiro, diz ONU Guerra entre o Exército e paramilitares das Forças de Apoio Rápido deixou bolsas de milhares de mortos

Aproximadamente 700 civis foram mortos em ataques com drones no Sudão desde janeiro, informou nesta terça-feira(14) Tom Fletcher, secretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, no momento em que a guerra entra em seu quarto ano.

A guerra entre o Exército e paramilitares das Forças de Apoio Rápido deixou bolsas de milhares de mortos, deslocou mais de 11 milhões de pessoas e mergulhou diversas regiões na fome e na miséria.

“Durante os primeiros três meses deste ano, quase 700 civis foram mortos em ataques com drones”, afirmou Fletcher em um comunicado à imprensa.

Ele observou ainda que o "aniversário sombrio" do conflito — que eclodiu em abril de 2023 — demonstra que "a comunidade internacional está falhando em sua missão frente à crise sudanesa".

Segundo a ONU, mais de 21 milhões de pessoas enfrentaram a insegurança alimentar aguda, e dois terços da população casual de assistência urgente, enquanto os combates se intensificam no Cordofão (centro do Sudão) e no estado do Nilo Azul (sudeste).

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