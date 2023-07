Cerca de 80 pessoas ficam presas em teleférico turístico no Equador; confira vídeo

A- A+

Leia também

• Perdido após resgate de crianças, cão Wilson é homenageado na Colômbia com boneco de 4,5 metros

• EUA amplia acesso a novo tratamento contra o Alzheimer

• Estados Unidos: confira os estados com maior salário médio

Cerca de 80 pessoas ficaram presas, nessa quinta-feira, dentro de cabines de um teleférico turístico em Quito, no Equador. O equipamento parou de funcionar e as gôndolas ficaram presas no meio do caminho.

Em perfis no Twitter, é possível ver como foi o trabalho de resgate dos passageiros. Imagens divulgadas pela prefeitura e pelo corpo de bombeiros mostram pessoas descendo por cordas com o auxílio de socorristas que iluminam a operação com lanternas.

O teleférico de Quito funciona desde 2005, com 2,5 quilômetros de extensão para uso turístico, subindo de cerca de 3.100 metros a quase 4 mil metros acima do nível do mar, sendo um dos mais altos do mundo.





Así es el rescate de las personas atrapadas en el #Teleférico de #Quito . Más de 70 quedaron suspendidas y ya han pasado cerca de 7 horas desde que se reportó la falla técnica. pic.twitter.com/3aArsuTwLN — Metro Ecuador (@MetroEcuador) July 7, 2023

Integrantes de um grupo de elite da polícia juntaram-se ao trabalho dos bombeiros, que demorou várias horas.

A emergência ocorreu por volta das 16h (hora local), na quinta-feira, segundo o prefeito Pabel Muñoz, que destacou que o teleférico, de propriedade privada, será fechado por "segurança".

Veja também

MUNDO Seis pessoas ficam feridas na primeira corrida de touros do festival de San Fermin, na Espanha