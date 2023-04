A- A+

Cerca de 90% da rede estadual de ensino de Pernambuco adere à paralisação nacional, diz Sintepe Ato cobra percentual de reajuste do piso nacional do magistério, de 14.95%, para salários de todos os servidores da educação pública

Cerca de 90% da rede estadual de ensino de Pernambuco aderiu à paralisação nacional da educação, que acontece nesta quarta-feira (26) em todo o Brasil, segundo levantamento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe). As redes municipais também participam da manifestação.

O ato cobra o percentual de reajuste do piso nacional do magistério, de 14.95%, nos salários de todos os servidores da educação pública.



Convocado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), o protesto também exige medidas efetivas que garantam a paz nas escolas, além da "revogação da antirreforma do ensino médio".



No Estado, o Sintepe realizou panfletagem sobre a importância da educação em frente à Estação do Metrô do Recife, na área central da capital. O ato aconteceu das 6h30 às 8h30.

Foto: Pericles Chagas/Tempus Comunicação

O reajuste de 14.95% do Piso Nacional do Magistério foi dado este ano, de acordo com dispositivos da Lei Federal 11.738/2008 (Lei do Piso do Magistério).

Em todo o País, participam do ato sindicatos que representam professores e trabalhadores da educação das redes estaduais e municipais.



De acordo com o Sintepe, Pernambuco conta com 1.059 escolas estaduais de ensino.

