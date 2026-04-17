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Tragédia Cerca de 900 refugiados rohingyas morreram ou desapareceram em naufrágios em 2025 Segundo o porta-voz do Acnur, Babar Baloch, mais de 6.500 rohingyas buscaram uma travessia perigosa no ano passado e um em cada sete foi dado como desaparecido ou morto

Cerca de 900 refugiados rohingyas morreram ou foram dados como desaparecidos em naufrágios no norte do Oceano Índico em 2025, anunciou nesta sexta-feira (17) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

“Em 2025, cerca de 900 refugiados rohingyas desapareceram ou morreram no mar de Andaman e no golfe de Bengala, fazendo desse ano o mais mortífero já registado para os movimentos marítimos no sul e no sudeste da Ásia”, disse Babar Baloch, porta-voz do Acnur, durante coletiva de imprensa em Genebra.

Segundo ele, mais de 6.500 rohingyas buscaram uma travessia perigosa no ano passado e um em cada sete foi dado como desaparecido ou morto. "Trata-se da maior taxa de mortalidade do mundo para travessias marítimas de refugiados e migrantes", citada.

Na terça-feira, o Acnur informou que cerca de 250 pessoas, incluindo crianças, foram desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação sobrecarregada que transportava refugiados rohingyas e cidadãos bengaleses no mar de Andaman.

Segundo os primeiros dados recolhidos pelas autoridades, mais de 280 pessoas embarcaram no barco de pesca que zarpou em 4 de abril de Teknaf, no sul de Bangladesh, com destino à Malásia.

Mais de um milhão de membros da minoria muçulmana rohingya de Mianmar, que fugiram da guerra civil em seu país, vivem em acampamentos improvisados em Bangladesh. Milhares deles arriscaram a vida todos os anos tentando chegar em embarcações precárias à Malásia ou à Indonésia.

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