Cerca de mil brasileiros já procuraram embaixada do Brasil em Tel Aviv para serem repatriados

Cerca de mil cidadãos brasileiros e seus dependentes procuraram a embaixada brasileira em Israel para terem o nome incluído na de possíveis repatriados pelo governo do Brasil. De acordo com o Itamaraty, a maioria são turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

Ainda segundo o Itamaraty, há três brasileiros desaparecidos e um ferido - que recebeu alta neste domingo e passa bem - em Israel. Todos eles têm dupla cidadania, do Brasil e de Israel.

Desde a manhã de sábado, uma guerra entre israelenses e palestinos foi deflagrada, após uma série de ataques do grupo Hamas. Em uma reunião de coordenação no Itamaraty, neste domingo, foi decidido que seis aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) serão usadas para repatriar os brasileiros que querem sair de Israel, da Palestina e outros países da região. Neste domingo, um avião da FAB sairá de Natal (RN) em direção a Roma, na Itália, e em seguida para Tel Aviv.

São dois KC-30, com capacidade para 230 passageiros cada, além de dois KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada, e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade de 40 passageiros cada. O avião que deixará Natal é um KC-30 com médicos e psicólogos.

"Nós vamos adequando o tamanho da missão em função das necessidades alocadas pelos nossos ministérios. Estamos com um brigadeiro lá na embaixada (de Israel) ajudando nessa consolidação de todos os brasileiros, de todas as embaixadas da região, Egito, Jordânia e Israel, para que possamos trazer todos os brasileiros que estão na região, logicamente aqueles que desejarem. Importante dizer que vários também já estão se colocando em aeronaves comerciais", disse o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno.

"Tel-Aviv é o aeroporto que vai repatriar os brasileiros ligados a comunidade israelense. Estamos analisando os outros países e quais aeroportos que nós faremos os resgates da parcela ligada ao Oriente Médio como um todo", completou.

