A- A+

Agreste Quase R$ 1 milhão em espécie, sem comprovação de origem, é apreendido na BR-232, em Caruaru No interior do veículo, os policiais encontraram caixas e sacolas contendo grande quantidade de cédulas de R$ 50 e R$ 100

Cerca de R$ 1 milhão em espécie, sem comprovação de origem, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (9).



Segundo a corporação, o dinheiro era transportado em um veículo ocupado por dois homens. O carro estava estacionado sobre uma faixa zebrada, sem sinalização, - considerado infração de trânsito -, o que chamou a atenção dos policiais.



"Durante a abordagem, os ocupantes desceram do carro apresentando nervosismo e uma certa resistência, afirmando terem se perdido", disse a PRF.

No interior do veículo, os policiais encontraram caixas e sacolas contendo grande quantidade de cédulas de R$ 50 e R$ 100, que somavam cerca de R$ 1 milhão.

A PRF informou que nenhum dos homens soube explicar a exata origem do dinheiro e eles se limitaram a dizer que teriam ido buscar um empréstimo no município de Custódia, no Sertão do Estado.



Os homens não apresentaram comprovação da origem do dinheiro e não sabiam o valor total que transportavam.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru, para a continuidade das medidas legais e contagem das cédulas.

Veja também

combate a incêndios MPF pede que governo do Amazonas detalhe ações de combate a incêndios