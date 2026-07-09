Cérebros de bebês respondem à música já aos 3 meses de idade

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Ainda no início da vida, o cérebro de bebês já respondem à música. É o que mostra um novo estudo, que também indica que ela pode acalmá-los. Os movimentos espontâneos em resposta à música aparecem próximo ao primeiro ano e a capacidade de sincronizar os movimentos com a música se desenvolve mais tarde.

O trabalho contou com um experimento em que a equipe tocou música para bebês de 3, 6 e 12 meses. Ao mesmo tempo, eles fizeram registros de eletroencefalograma, para analisar o cérebro, e medições de movimento para compreender suas respostas.

A música incluía trechos instrumentais de canções infantis (referidos simplesmente como "música"), versões embaralhadas das mesmas canções ("música embaralhada") e versões das canções em tons agudos e graves, visto que a altura do som pode desempenhar um papel no envolvimento auditivo-motor na primeira infância.

Então, descobriram que as respostas auditivas seriam amplificadas quando desencadeadas por música em comparação com música aleatória. Isso se baseia na noção de que a estrutura musical, interrompida na música aleatória, é essencial para atrair a atenção dos bebês para eventos previsíveis.

Foi observada uma interação significativa entre o tipo de música e a faixa etária, mostrando que apenas bebês de 12 meses exibiram maior quantidade de movimentos em resposta à "música" em comparação com a "música aleatória". Essa resposta envolvia principalmente movimentos de balanço para frente e para trás, oscilação lateral, proto-palmas, balanço para cima e para baixo e movimento de pedalada com os braços.

Outro achado foi que os bebês de 3 e 6 meses não tiveram diferenças notáveis na quantidade de movimentos em resposta à "música" versus "música aleatória" em nenhum dos modos posturais.

"Ao longo do primeiro ano de vida, os bebês parecem mover consistentemente a parte inferior do corpo, enquanto aumentam gradualmente a capacidade de realizar movimentos mais complexos da parte superior do corpo e do corpo todo quando sentados, como observamos nos bebês de 12 meses. Acreditamos que essa crescente complexidade esteja ligada à maturação gradual da via auditiva dorsal no cérebro, uma via que já foi apontada como crucial para o sincronismo rítmico e a percepção do ritmo", explica a autora principal, Trinh Nguyen, pesquisadora afiliada ao Laboratório de Neurociência da Percepção e Ação do Instituto Italiano de Tecnologia (IIT), na Itália, e pesquisadora sênior da Universidade de Viena, na Áustria.

Além disso, ficou claro que bebês de qualquer idade não tendem a coordenar seus movimentos em sincronia com a música. O que, segundo a equipe, aponta para o refinamento gradual do controle motor humano: o sistema primeiro desenvolve a capacidade de controlar músculos individuais, enquanto a capacidade para movimentos mais coordenados de todo o corpo surge depois. Os resultados foram publicados na revista científica eLife.

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