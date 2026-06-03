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SAÚDE Cérebros mais velhos trabalham mais para manter o equilíbrio do corpo, com atraso quase 50% maior O envelhecimento degrada os sistemas sensoriais, representando um grande desafio para o controle do equilíbrio

Sabe-se que o envelhecimento degrada os sistemas sensoriais, representando um grande desafio para o controle do equilíbrio e resultando em um risco aumentado de quedas. Apesar de sua importância, o papel do cérebro tem sido explorado apenas indiretamente, por exemplo, pedindo às pessoas que realizem tarefas mentais enquanto caminham ou ficam em pé.

Pesquisadores do Universidade College Dublin (UCD) e do Instituto de Neurociências da ULB (Universidade de Limerick) lançaram luz sobre os mecanismos cerebrais subjacentes às alterações posturais relacionadas à idade. Utilizando uma abordagem inovadora, os pesquisadores descobriram que cérebros mais velhos precisam trabalhar significativamente mais do que os mais jovens para processar informações sensoriais e controlar o movimento, além de apresentarem um atraso considerável no processamento.

A pesquisa, publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, analisou dados de cerca de 60 jovens adultos com menos de 30 anos e 60 pessoas com mais de 65 anos. A equipe de pesquisa registrou a atividade cerebral de cada participante enquanto eles permaneciam em pé sobre uma superfície sólida e uniforme ou sobre um bloco de espuma, alternadamente com os olhos abertos ou fechados.



Os participantes também foram submetidos a uma avaliação completa do sistema vestibular — a rede sensorial no ouvido interno que controla o equilíbrio, a orientação espacial e o movimento ocular.





Os resultados mostraram que, quando os idosos tentam manter o equilíbrio, a atividade cerebral deles se sincroniza de perto com o quanto eles oscilam, especialmente em situações de equilíbrio difíceis — e aqueles que oscilam mais apresentam a maior atividade cerebral.

"Isso significa que os idosos precisam manter o equilíbrio ativamente, usando partes do cérebro para se manterem eretos. Os mais jovens, por outro lado, mantêm o equilíbrio automaticamente, sem precisar pensar nisso ou gastar energia mental", diz Thomas Legrand, da Escola de Engenharia Elétrica e Eletrônica da UCD, líder da pesquisa, em comunicado. "Além disso, o cérebro de uma pessoa idosa leva significativamente mais tempo para processar informações sobre equilíbrio, quase 50% mais. Curiosamente, embora muitos participantes idosos tenham apresentado declínio na função do ouvido interno, esse não foi o motivo pelo qual seus cérebros estavam trabalhando tanto".

De acordo com os pesquisadores, a pesquisa ajuda a entender como o cérebro em envelhecimento controla o equilíbrio e abre caminho para futuros estudos em medicina e neurociência que ajudem a prever e, com sorte, prevenir o risco de quedas em idosos.

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