Saúde Cereulide: veja os sintomas e riscos da toxina que pode ter contaminado fórmulas infantis da Nestlé Produtos estão sendo recolhidos como medida preventiva

Uma nova medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (7), determinou a proibição de lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, fabricados pela empresa Nestlé.

De acordo com a agência, os lotes dos produtos mencionados apresentam alto risco de contaminação pela toxina cereulide, produzida pela bactéria Bacillus cereus.

"O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio e incapacidade de reagir e expressar emoções", aponta a autarquia.

A Nestlé iniciou o recolhimento voluntário em diversos países, assim como no Brasil, após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.

Segundo a Cleveland Clinic, a bactéria intestinal Bacillus cereus forma esporos que liberam toxinas. Em temperatura ambiente esses esporos podem se multiplicar. Além disso, por sua alta resistência, cozinhar ou reaquecer alimentos contaminados não destrói as toxinas.

Albert Bousso, diretor e pediatra do Hospital Infantil Darcy Vargas, unidade pública gerenciada pelo Einstein Hospital Israelita, explica que o risco de toxina é especialmente importante na fórmula porque crianças pequenas têm uma margem de tolerância menor à ação da substância do que as mais velhas e os adultos.

— A toxina atinge um processo metabólico específico envolvendo o íon potássio e gera esse problema do vômito, então o grande risco maior é ter a hidratação comprometida pelo vômito importante ou pela diarreia. O tratamento, basicamente, é suporte clínico, hidratação, manutenção do estado geral adequado do paciente. Riscos maiores de intoxicações mais graves existem, embora seja extremamente raro — explica. Em geral, nos quadros leves, o quadro melhora após 24 horas

Orientações a pais e responsáveis

Em nota, o Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec) orienta que aqueles que possuem um produto dos lotes a serem recolhidos devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o fabricante para receber o reembolso integral, que é previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Para isso, devem entrar em contato com a área de Atendimento ao Consumidor da Nestlé para a devolução do item e reembolso integral por meio dos canais [email protected] ou 0800 761 2500, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Já se a criança apresentar sintomas compatíveis com decorrentes do consumo de um item contaminado, a Anvisa orienta a busca imediata por atendimento médico. No local, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem.

