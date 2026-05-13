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Exército Cerimônia da Boina marca conclusão da instrução de recrutas da 7ª Região Militar na sexta-feira (15) Evento simboliza a consolidação da formação militar inicial dos novos soldados do Exército Brasileiro

O Comando Militar do Nordeste, por meio da 7ª Região Militar, realizará a tradicional Cerimônia de Entrega da Boina aos recrutas incorporados no primeiro semestre de 2026 nesta sexta-feira (15).

O evento ocorrerá às 19h e simboliza a conclusão do período de instrução básica e a consolidação da formação militar inicial dos novos soldados do Exército Brasileiro.



A solenidade contará com a presença da General Claudia, a primeira Oficial mulher do Exército Brasileiro a atingir o Generalato, o que é considerado um marco histórico para a Força Terrestre e referência para a nova geração de militares do segmento feminino.

Em 2026, o Serviço Militar vivencia um momento inédito com a incorporação da primeira turma de mulheres voluntárias, que têm participado das mesmas atividades e experiências destinadas aos soldados recrutas do sexo masculino desde o início da formação.

Ao todo, aproximadamente 230 recrutas, entre homens e mulheres, receberão a boina verde-oliva, símbolo máximo do soldado do Exército Brasileiro.



Segundo a corporação, a entrega representa a superação do rigoroso período de instrução básica, marcado por intensas atividades de preparo físico, disciplina militar, espírito de corpo e desenvolvimento de valores essenciais à carreira castrense.

230 recrutas, entre homens e mulheres, receberão a entrega da boina verde-oliva nesta sexta-feira (13). Foto: Comando Militar do Nordeste/Divulgação

Na tradição do Exército, a boina verde-oliva simboliza pertencimento à Força Terrestre, conquista pessoal e transformação do recruta em combatente.



A partir desta etapa, os soldados ingressam na fase de qualificação, passando a atuar em diferentes áreas dentro das organizações militares.



Serviço

Cerimônia de entrega da boina verde-oliva a soldados recrutas da 7ª Região Militar

Horário: 19h

Local: Quartel-General do Comando da 7ª Região Militar

Endereço: Avenida Visconde de São Leopoldo, 198 - Várzea, Recife (PE)

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