Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reconhecimento

Cerimônia do Idepe premia escolas, municípios e GREs de educação

A entrega do Prêmio Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco 2024 ocorreu nesta segunda-feira (17), no Recife Expo Center

Reportar Erro
Os vencedores do Prêmio Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2024Os vencedores do Prêmio Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2024 - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Os vencedores do Prêmio Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2024 foram divulgados nesta segunda-feira (17), em evento realizado no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital pernambucana. 

A cerimônia, conduzida pela governadora do estado, Raquel Lyra, avaliou a qualidade da educação nas escolas da rede estadual e municipal de Pernambuco.

Leia também

• MPPE e Estado lançam selo para municípios com melhor cobertura vacinal infantojuvenil

• PRF "salva" estudante do atraso e leva candidata ao Enem, em Sertânia, após ônibus quebrar na BR-232

• Carroceiros voltam a protestar contra o fim do transporte de tração animal

Os prêmios foram distribuídos para escolas, municípios e Gerências Regionais de Educação (GREs) em relação ao trabalho desenvolvido no ano passado, no Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio.

Municípios e GREs de todas as regiões do estado foram premiados. No total, foram 96 escolas premiadas em seis categorias e 34 subcategorias. Além das três melhores médias por categoria, o Idepe também celebrou as maiores evoluções entre as escolas. 

Raquel Lyra discursou para os representates da educação durante o Idepe. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco. 

De acordo com a governadora Raquel Lyra, o estado de Pernambuco faz essa avaliação dos estudantes para apoiar os municípios na leitura e diagnóstico dos desafios para o ano seguinte.

"A gente tem nessa festa o reconhecimento daqueles que mais avançaram, os que podem avançar e uma leitura mais clara de quem precisa mais da nossa ajuda", iniciou a gestora que também destacou a participação ativa do estado junto aos municípios. 

“O estado de Pernambuco, de verdade, assumiu um papel de coordenação e integração dos municípios. Nós não achamos que o problema do ensino fundamental e da educação infantil é dos municípios. A gente faz junto as soluções. A gente só consegue avançar como estado se tiver uma política de educação adequada que enxergue os nossos desafios e consiga superá-los”, completou a governadora.

Presente na cerimônia do Idepe, o secretário de educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, considera que avaliações como essa permitem perseguir evoluções necessárias, principalmente em português e matemática. 

"Isso é algo perseguido pela Secretaria de Educação e deve ser pelos municípios. É uma perseguição nacional, o estado de Pernambuco não está dissociado disso. A gente já verifica avanços, mas precisa ser uma política constante através dessa formação básica de português e matemática já conseguimos resultados melhores", afirmou.

Secretário de educação de Pernambuco, Gilson Monteiro. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco. 

A Escola de Aplicação do Recife ficou com o primeiro lugar como o maior desempenho entre as escolas da rede estadual conveniadas do 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. 

A gestora da escola, Clarissa Santos da Rocha, destaca a participação de toda a comunidade escolar para obter esses resultados. 

"Esse resultado vem representar toda a dedicação e todo o comprometimento e o desejo de sucesso que temos para esses estudantes. No acreditar da escola pública com qualidade, no trabalho minucioso do dia a dia, de acompanhamento, de orientação e de dedicação de todos que fazemos parte da escola. A comunidade escolar, os pais e principalmente os estudantes que esse resultado reflete a dedicação deles também", ressaltou.
 

Grace Jaguaribe, professora, Clarissa Santos da Rocha, gestora, e Wallace Pereira, professor, representaram a Escola de Aplicação do Recife. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco. 

Veja a lista completa dos premiados:

PREMIAÇÃO - IDEPE 2024 by Geison Macedo

Reportar Erro

Veja também

Newsletter