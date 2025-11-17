A- A+

Reconhecimento Cerimônia do Idepe premia escolas, municípios e GREs de educação A entrega do Prêmio Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco 2024 ocorreu nesta segunda-feira (17), no Recife Expo Center

Os vencedores do Prêmio Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2024 foram divulgados nesta segunda-feira (17), em evento realizado no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

A cerimônia, conduzida pela governadora do estado, Raquel Lyra, avaliou a qualidade da educação nas escolas da rede estadual e municipal de Pernambuco.

Os prêmios foram distribuídos para escolas, municípios e Gerências Regionais de Educação (GREs) em relação ao trabalho desenvolvido no ano passado, no Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio.

Municípios e GREs de todas as regiões do estado foram premiados. No total, foram 96 escolas premiadas em seis categorias e 34 subcategorias. Além das três melhores médias por categoria, o Idepe também celebrou as maiores evoluções entre as escolas.

Raquel Lyra discursou para os representates da educação durante o Idepe. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, o estado de Pernambuco faz essa avaliação dos estudantes para apoiar os municípios na leitura e diagnóstico dos desafios para o ano seguinte.

"A gente tem nessa festa o reconhecimento daqueles que mais avançaram, os que podem avançar e uma leitura mais clara de quem precisa mais da nossa ajuda", iniciou a gestora que também destacou a participação ativa do estado junto aos municípios.

“O estado de Pernambuco, de verdade, assumiu um papel de coordenação e integração dos municípios. Nós não achamos que o problema do ensino fundamental e da educação infantil é dos municípios. A gente faz junto as soluções. A gente só consegue avançar como estado se tiver uma política de educação adequada que enxergue os nossos desafios e consiga superá-los”, completou a governadora.

Presente na cerimônia do Idepe, o secretário de educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, considera que avaliações como essa permitem perseguir evoluções necessárias, principalmente em português e matemática.

"Isso é algo perseguido pela Secretaria de Educação e deve ser pelos municípios. É uma perseguição nacional, o estado de Pernambuco não está dissociado disso. A gente já verifica avanços, mas precisa ser uma política constante através dessa formação básica de português e matemática já conseguimos resultados melhores", afirmou.

Secretário de educação de Pernambuco, Gilson Monteiro. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

A Escola de Aplicação do Recife ficou com o primeiro lugar como o maior desempenho entre as escolas da rede estadual conveniadas do 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

A gestora da escola, Clarissa Santos da Rocha, destaca a participação de toda a comunidade escolar para obter esses resultados.

"Esse resultado vem representar toda a dedicação e todo o comprometimento e o desejo de sucesso que temos para esses estudantes. No acreditar da escola pública com qualidade, no trabalho minucioso do dia a dia, de acompanhamento, de orientação e de dedicação de todos que fazemos parte da escola. A comunidade escolar, os pais e principalmente os estudantes que esse resultado reflete a dedicação deles também", ressaltou.



Grace Jaguaribe, professora, Clarissa Santos da Rocha, gestora, e Wallace Pereira, professor, representaram a Escola de Aplicação do Recife. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Veja a lista completa dos premiados:





