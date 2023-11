A- A+

MATTHEW PERRY Certidão de óbito revela a hora da morte de Matthew Perry Causa da morte ainda não foi revelada, à espera do resultado dos exames toxicológicos

Foi divulgada a certidão de óbito de Matthew Perry, estrela de “ Friends ” que morreu em sua casa, em Los Angeles, no dia 28 de outubro, aos 54 anos. No documento consta a hora do óbito, às 16h17 (o ator foi encontrado morto numa banheira de hidromassagem em sua casa, por um assistente, que acionou o departamento de bombeiros de Los Angeles).

A certidão de óbito do ator foi divulgada pelo Los Angeles County Department of Public Health (Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles), mas a causa da morte ainda não foi confirmada, enquanto não sai o resultado dos exames toxicológicos.

No dia 2 de novembro, o eterno Chandler de "Friends" foi enterrado no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles. Compareceram à cerimônia privada Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc , seus companheiros de seriadio, além de seu pai, John Bennett Perry, o padrasto, Keith Morrison, e sua mãe, Suzanne Perry.

