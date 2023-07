A- A+

INCLUSÃO CERVAC comemora 35 anos de trabalho voltado para atendimento da pessoa com deficiência Ao longo desses anos, o CERVAC vem prestando assistência, em sua maioria, a crianças e adolescentes de diversos bairros, principalmente da zona norte do Recife, oferecendo serviços gratuitos

Há 35 anos o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança-CERVAC vem desenvolvendo um trabalho pautado na reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência em Recife. Para celebrar a data, será realizando um culto ecumênico, no próximo dia 28.07, às 19h, na Praça do Morro da Conceição com a participação de familiares, amigos, comunidade e apoiadores da instituição.

Ao longo desses anos, o CERVAC vem prestando assistência, em sua maioria, a crianças e adolescentes de diversos bairros, principalmente da zona norte do Recife, oferecendo serviços gratuitos de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional a crianças e adultos com deficiência e comprometimento neurológico.

Além do atendimento, o Centro desenvolve atendimentos por meio dos programas de ação social, reuniões com as famílias e atividade em grupos, que passam a ter, em suas pautas, temas que requerem opiniões e sugestões sobre a vida institucional, montagem de projetos, destinação de doações, organização de eventos, prestação de contas financeiras e de atividades, entre outros.

As crianças e adolescentes também têm a oportunidade de participar das atividades em grupos, sobre temas que lhes são mais próximos e com dinâmicas mais acessíveis as suas capacidades de entendimento. Entre as atividades sociais desenvolvidas, destacamos as atividades da Banda CERVAC, Grupo de Danças Arco Íris, Grupo Cidadania e Diretos, além dos grupos de arte e cultura.

O acesso ao CERVAC se dá a partir do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Recife, via Unidades de Saúde, a partir das avaliações semestrais. As avaliações são realizadas pela equipe técnica transdisciplinar, coordenada pelo programa de atenção à saúde da instituição..

Fundação - O CERVAC começou a dar seus primeiros passos, a partir da iniciativa de três jovens do Morro da Conceição, em Recife-PE. Com o objetivo de conhecer melhor a população do bairro, bem como as condições de saúde, eles organizaram e realizaram uma pesquisa, na qual identificaram aproximadamente 64 casos de pessoas com algum tipo deficiência física e/ou mental, sendo a maioria delas crianças. O diagnóstico geral da pesquisa foi apresentado em um Seminário, durante uma semana, com a participação das famílias visitadas, bem como representantes de instituições e grupos organizados da comunidade.

SERVIÇO

Comemoração 35 anos do CERVAC

Evento: Culto Ecumênico

Onde: Praça do Morro da Conceição – no Pátio da Igreja

Quando: 28//07/2023

Horário: 19h

