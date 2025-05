Cervo é resgatado por pescadores em lagoa no Rio e usa touca de lã para ficar calmo em barco

A- A+

Dois amigos estavam em meio a uma pescaria na Lagoa de Araruama, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio, quando avistaram bem mais do que peixe na água. A cena chamou a atenção, e logo começou a ser registrada com o celular, em vídeo, para ninguém poder dizer que era história de pescador. Um cervo nadava no local, a uma distância de cerca de um quilômetro da costa.

O caso, que aconteceu na última sexta-feira (23), logo fez sucesso nas redes sociais quando os vídeos foram compartilhados. Um detalhe deu ainda mais graça à situação. Para que o animal se mantivesse calmo enquanto era levado de volta para terra firme, a bordo do barco de pesca, foi colocada uma touca de lã, de forma que cobrisse os olhos no animal.

Nas imagens, os pescadores mostram o momento em que avistaram o cervo. Segundo eles, o animal aparentava estar cansado. Luiz Antônio de Oliveira, conhecido como Bingo, um dos pescadores do vídeo identificados pelo g1, contou que jogou uma corda para tirá-lo da água. Uma das suspeitas é de que o cervo seja o mesmo que é visto nas ruas da cidade recentemente.

"Olha quem apareceu de novo. Maior galera filmou ele aí pelas ruas de Saquarema. Aí hoje a gente veio pescar, e olha quem está aí dentro d'água. Olha quem a gente achou. Essa vocês nunca viram. Tadinho. Olha ele aí tentando nadar. O cervo. Fala amiguinho. Quer ajuda? Tem peixe e tem cervo na água", brinca o pescador.

Ao conseguir puxar o cervo para o barco, o homem cobriu os olhos do animal com uma touca de lã. A estratégia foi para tranquilizá-lo, evitando que ficasse agitado durante a travessia e para que pudessem chegar na margem em segurança.

"Galera, eu tapei aqui a cara dele, não é covardia, nem judiando não. É só para ele se manter calmo aí dentro do barco. A gente tá levando ele ali. Vamos soltar ele", explicou.

Quando a touca é retirada dos olhos do cervo, logo ele se agita, se levanta no barco, e então salta para a margem, e corre para uma área com mata.

Em nota, a Guarda Ambiental de Saquarema afirma que estes animais não são típicos da região. "Presume-se que tenham escapado de alguma propriedade particular, mas não há certeza disso. A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu bom estado sanitário pode ser prejudicial à saúde", diz trecho do comunicado. Uma vez que há relatos destes animais também nas ruas, é fundamental não tentar aproximação.

"A Guarda solicita a quem se deparar com animais silvestres precisando de resgate, seja por estarem fora de seu habitat ou por se encontrarem machucados, que entre em contato pelo telefone 22 99279-0540", destaca o órgão.

