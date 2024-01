CES 2024: Com avanço da IA, robôs-amigos ou 'mascotes digitais' ganham espaço

A- A+

O avanço das redes 5G e da inteligência artificial têm dado impulso extra ao lançamento de pequenos robôs projetados para ajudar em tarefas domésticas, na leitura de livros ou para fazer apenas companhia a seus donos. Com a popularidade de sistemas como o do ChatGPT, multinacionais e startups tentam, agora, emplacar os novos "mascotes digitais" em versão mini com inteligência artificial.



Há alguns anos, a Samsung anunciou o Ballie, um robô redondo na cor amarela em formato de bola que era capaz de expressar algumas reações através de sons. O produto não chegou a ser vendido comercialmente, mas ajudou a companhia, assim como outras multinacionais e startups, a buscar novos investimentos no segmento.



Durante a CES, maior evento de tecnologia do mundo que aconteceu na última semana em Las Vegas, a nova leva de robôs ganha espaço, a começar pela Samsung que apresentou uma nova versão de seu robô, inspirado na saga Star Wars. Desta vez, o mascote reproduz vídeos na parede por contar com uma câmera e com sistema de IA acende lâmpadas e controla eletrodomésticos, além de funcionar como assistente de voz, ajudando seus donos com exercícios, refeições e até reuniões do trabalho.

A LG, em parceria com a Qualcomm, apresentou, por sua vez, seu mascote robótico com IA que permite o reconhecimento de voz, de imagem e processamento de linguagem natural para entender o contexto e as intenções de seus donos durante as conversas.



Além disso, o robô pode controlar eletrodomésticos inteligentes e “patrulhar” o ambiente quando ninguém estiver em casa, movendo-se entre cômodos e enviando notificações para o celular do usuário ao constatar que a janela ficou aberta ou as luzes foram deixadas ligadas, por exemplo. O produto também consegue se conectar sozinho em uma tomada quando a bateria estiver acabando.



“O agente de IA utiliza sua câmera embutida, alto-falante e vários sensores para coletar dados ambientais em tempo real, incluindo temperatura, umidade e qualidade do ar interno”, diz a LG.



Mas os robôs também vem ganhando espaço entre startups presentes na feira. A ClicBot está lançando um robô equipado com o ChatGPT, que permite aos usuários realizar conversas humanas naturais como se fosse um "amigo". Segundo a empresa, o produto mistura tecnologia que reproduz o comportamento de um animal de estimação tendo até o design do pet como inspiração.



A Leobotics também traz para a CES o Robin ZoraBots, com sistema que permite o "inteligência emocional" ao expressar sentimentos através de mudanças em seus olhos. O produto reage a comandos de voz e tem a capacacidade de dançar e até se levantar após uma queda. O marketing da empresa mostra o objetivo do produto: "Este robô interativo é perfeito para ajudá-lo em sua vida diária. Ele é um companheiro ideal, divertido e inteligente". A startup afirma ainda que, por ser programável, pode oferecer diversas atividades como escrita e leitura.

