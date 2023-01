CESPU Europa cria programa inédito de bolsas para as primeiras turmas de graduação

A- A+

A CESPU (Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário) - com 40 anos de experiência no ensino da Saúde - chegou ao Brasil e oferece cursos de graduação em Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física. Com o intuito de reinvestir todo o valor arrecadado no próprio grupo educacional, a instituição de origem portuguesa criou o programa “Talentos do futuro”. Trata-se de um projeto que oferece 500 bolsas de 50% na mensalidade, válido apenas para os alunos que ingressarem no primeiro semestre letivo (2023.1). Os interessados devem se inscrever através do site da instituição.

Segundo o diretor presidente Miguel Martins, é uma forma de oferecer condições especiais para o primeiro campus brasileiro, localizado em Jaboatão dos Guararapes. “Estamos oferecendo 100 bolsas para cada curso com o abatimento garantido até a formação desses alunos”, afirma. “Queremos estreitar a distância entre o Brasil e Portugal e facilitar o intercâmbio de conhecimento e networking entre os países”, completa. Vale salientar que a entidade está presente em vários países na Europa, África e América Latina.

A CESPU dá possibilidade de os estudantes realizarem intercâmbio de um a seis meses na matriz, em Portugal, durante o curso. Além disso, ao se formar, o aluno poderá optar pela revalidação do seu diploma brasileiro, realizando uma formação complementar para adquirir o título português, reconhecido em toda a comunidade europeia.

Também há chance de participar das atividades de pesquisa e formação nos diversos campus do grupo e instituições parceiras localizadas em diferentes países, compartilhando conhecimentos científicos, técnicos e culturais. Através de convênios com as principais instituições de Saúde da Região Metropolitana do Recife, os alunos terão facilidade para colocar em prática as aulas teóricas realizadas na faculdade e, assim, estarão mais bem preparados para o mercado de trabalho, seja no Brasil ou no exterior. Tudo isso a fim de oferecer aos pernambucanos um ensino de qualidade internacional.

