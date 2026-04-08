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GUERRA Cessar-fogo bilateral ou negociações não são viáveis nas condições atuais, diz Ghalibaf, do Irã O presidente do Parlamento também cita a negação do direito do Irã ao enriquecimento de urânio, que estava incluído na sexta cláusula do quadro

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou no período da tarde desta quarta-feira, 8, que, na atual situação, um cessar-fogo bilateral com os EUA ou negociações são "irracionais", alegando violações de cláusulas-chave da Proposta de 10 Pontos antes do início das negociações.

Segundo Ghalibaf, os EUA não cumpriram a cláusula referente ao cessar-fogo no Líbano - um compromisso ao qual o primeiro-ministro iraniano, Shehbaz Sharif, também se referiu explicitamente nas conversas - e quebraram a cláusula que proíbe qualquer violação adicional do espaço aéreo do país persa.

Além disso, o presidente do Parlamento cita a negação do direito do Irã ao enriquecimento de urânio, que estava incluído na sexta cláusula do quadro.

"Agora, a própria 'base viável para negociar' foi aberta e claramente violada, mesmo antes do início das negociações", disse Ghalibaf em comunicado. "A profunda desconfiança histórica que temos em relação aos Estados Unidos decorre de suas repetidas violações de todos os tipos de compromissos, um padrão que, lamentavelmente, foi repetido mais uma vez", acrescentou.



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