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guerra Cessar-fogo de 60 dias entre Irã e EUA chega ao fim nesta segunda-feira (17) As negociações, na medida em que existem, têm se concentrado na reabertura do Estreito de Ormuz e no levantamento do bloqueio americano ao Irã

O acordo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em Versalhes em junho, estabeleceu um prazo ambicioso de 60 dias para encerrar a guerra com o Irã e chegar a um acordo sobre seu programa nuclear. O prazo final era esta segunda-feira, 17, e as duas partes estão mais distantes do que estavam naquela época.

As negociações, na medida em que existem, têm se concentrado na reabertura do Estreito de Ormuz e no levantamento do bloqueio americano ao Irã, ambos previstos no acordo provisório. Não há indícios de qualquer concessão em relação ao estreito, nem mesmo de que negociações nucleares detalhadas tenham começado. Os EUA, por sua vez, não têm boas opções para sair da guerra que iniciaram ao lado de Israel.

Ceder às últimas exigências do Irã significaria dar-lhe o controle sobre uma via navegável internacional crucial, que transportava um quinto do petróleo e gás comercializados no mundo antes da guerra - e seria equivalente a admitir a derrota.

A escalada dessa guerra profundamente impopular reduziria ainda mais o estoque de interceptores de mísseis avançados dos EUA , abalaria a economia mundial e aumentaria os preços da gasolina às vésperas das eleições para o Congresso americano. Assim, ambos os lados se entrincheiraram, esperando que o outro cedesse primeiro. Até agora, nenhum dos dois cedeu.

Acordo provisório fracassou semanas depois

O acordo de junho, conhecido como Memorando de Entendimento, previa a suspensão de todas as operações militares e estabelecia um prazo de 60 dias para um acordo que pusesse fim à guerra de forma permanente e resolvesse a longa disputa sobre as atividades nucleares do Irã.

O acordo previa a reabertura do Estreito de Ormuz, mas atribuía ao Irã um papel vago na facilitação do tráfego, deixando em aberto a possibilidade de cobrança de taxas após o prazo de 60 dias. O Irã aproveitou-se dessa cláusula para reivindicar o controle da hidrovia.

Uma semana após a assinatura do acordo, o Irã começou a disparar contra embarcações que utilizavam uma rota ao longo da costa de Omã, do outro lado do estreito, supervisionada pelos militares dos EUA e destinada a contornar o controle de Teerã.

Os Estados Unidos responderam atacando o Irã, que retaliou atacando países árabes que abrigavam forças americanas, como Jordânia, Kuwait e Bahrein. Os EUA cancelaram as isenções concedidas como parte do acordo que permitiam ao Irã vender seu petróleo internacionalmente, e Trump restabeleceu o bloqueio aos portos iranianos. Cada lado acusou o outro de violar o acordo de junho, do qual quase nada restou.

Os combates eventualmente cessaram. Uma trégua relacionada no Líbano entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem se mantido em grande parte, mesmo com tropas israelenses ocupando vastas áreas no sul do país. A "integridade territorial e a soberania" do Líbano deveriam ter sido garantidas pelo acordo de junho.

Autoridades iranianas afirmam ter interrompido as negociações com os EUA em junho, embora reconheçam que mensagens foram retransmitidas por intermediários. Trump diz que as conversas continuaram, ocasionalmente alegando progresso após recuar da ameaça de ataques de grande escala.

O Paquistão, que desempenhou um papel fundamental na intermediação do acordo de junho, observou na semana passada que o prazo final era segunda-feira, ao mesmo tempo que expressou a esperança de que fosse prorrogado. "Não estamos encerrando o assunto", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Tahir Andrabi. "O Paquistão está fazendo todos os esforços para levar as duas partes à mesa de negociações."

Líderes do Irã acreditam que podem forçar Trump a desistir do estreito

No início deste mês, o Irã divulgou uma lista de exigências para a reabertura do estreito, incluindo o levantamento do bloqueio americano, a retirada das forças americanas do entorno do Irã e o pagamento de indenizações pelos danos causados ??na guerra iniciada pelos EUA e Israel em 28 de fevereiro.

Mesmo assim, o Irã afirmou que controlará o estreito - e possivelmente cobrará taxas - por meio de um acordo que está negociando com Omã, e que o estreito não voltará a ser uma via navegável aberta e sem pedágio, como era antes da guerra.

Entretanto, os rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen começaram a atacar petroleiros sauditas no Mar Vermelho, ameaçando outra rota comercial crucial que vinha sendo usada para aliviar parte da pressão causada pelo fechamento do estreito.

Trump rejeitou as exigências do Irã, afirmando que é Teerã que deve pagar as reparações de guerra e alegando que os EUA controlam o estreito. Ele parece estar apostando na pressão econômica - na forma do bloqueio e das sanções de longa data - para levar os governantes do Irã à submissão.

A economia do Irã foi duramente atingida pela guerra e pelo isolamento, e a inflação disparou. A crise pode reacender protestos antigovernamentais, como aqueles que foram brutalmente reprimidos em janeiro.

O tráfego pelo Estreito de Ormuz, que aumentou imediatamente após o acordo provisório, voltou a ser uma pequena fração do que era antes da guerra. Prevê-se que os preços dos combustíveis e de outros bens continuem a subir quanto mais tempo esta situação se prolongar, com efeitos que vão muito além do Médio Oriente.

O tempo continua correndo para ambos os lados.

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