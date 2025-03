Cessar-fogo em Gaza: Primeira fase chega ao fim com libertação de 1.900 palestinos

A- A+

Enquanto uma leva de prisioneiros palestinos era recebida com festa na Cisjordânia após ganhar a liberdade em 25 de janeiro como parte do acordo pactuado por Israel e o grupo terrorista Hamas, no mesmo dia em que quatro militares israelenses mantidas reféns em Gaza retornaram para casa, Mohammad al-Tous, de 69 anos, era solto no Egito.

Apelidado de "decano" pelos 39 anos em que passou atrás das grades — o maior período de detenção de um preso em Israel —, Tous, que havia sido sentenciado à prisão perpétua em 1985 por atividades armadas ligadas ao grupo laico Fatah, é um dos que nunca mais poderão colocar os pés em território palestino.

A história de Tous é apenas uma no heterogêneo grupo de cerca de 1,9 mil prisioneiros palestinos que Israel libertou em troca de 33 reféns capturados pelo grupo durante o atentado de 7 de outubro de 2023, devolvidos vivos ou mortos.

A troca, concluída na quarta-feira com o envio de quatro corpos a Israel e soltura de 602 prisioneiros, foi o pilar central para o acordo de cessar-fogo negociado com a ajuda de mediadores internacionais, cuja primeira etapa se encerra oficialmente neste sábado, sob incertezas quanto ao futuro da trégua ou retorno dos combates em Gaza.

Detidos sem acusação

A maioria dos prisioneiros palestinos libertados na troca nunca chegou a ser formalmente acusada de nenhum crime.

Tanto fontes pró-Israel, como o Comitê Judaico Americano (AJC), quanto pró-palestinos apontam que mais de 1 mil prisioneiros envolvidos no acordo foram detidos durante a operação militar na Faixa de Gaza, iniciada após o atentado do Hamas, por suspeita de ligação com o grupo armado.

Nenhum deles foi formalmente acusado ou teve envolvimento confirmado com o 7 de outubro, uma vez que o governo israelense vetou liberar pessoas ligadas ao massacre.

Ao longo do conflito, as Forças Armadas de Israel (FDI) comunicaram a prisão de milhares de pessoas por suspeita de colaboração com o Hamas.

Muitas delas sequer foram apresentadas à Justiça, sendo apenas mantidas sob custódia por meses com base em suspeitas. Em julho do ano passado, o diretor do hospital palestino al-Shifa, em Gaza, Muhammad Abu Salmiya, foi solto após sete meses sob custódia israelense, dizendo ter sofrido tortura durante interrogatórios.

Em uma análise qualitativa básica sobre os palestinos, construída a partir de dados públicos sobre os prisioneiros envolvidos na primeira fase do acordo, o pesquisador sênior do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), Alaa Tartir, analista da rede de políticas palestinas al-Shabaka, explicou que analisou apenas 735 perfis que haviam sido presos antes do conflito, criticando as detenções ao longo da guerra.

"Outros 1.167 palestinos de Gaza também serão [foram] libertados, mas não os incluí na análise, pois foram mantidos incomunicáveis por Israel, sem o devido processo legal", afirmou Tartir em contato com O Globo.

Veteranos da Segunda Intifada

A análise oferece uma imagem aproximada sobre quem são os personagens envolvidos na troca de prisioneiros. Os dados indicam que a grande maioria são homens (666 da amostra analisada) e que 60% têm entre 40 e 59 anos — idade compatível com pessoas detidas durante a Segunda Intifada, na primeira década dos anos 2000.

É o caso de Zakaria Zubeidi, de 49 anos, um ex-líder do braço armado do Fatah, apontado como "líder de fato" em Jenin, na Cisjordânia, no conflito que se estendeu de 2000 a 2005.

Preso pela primeira vez aos 15 anos, segundo fontes árabes, Zubeidi estava detido desde 2019 acusado de estimular violência contra colonos israelenses, uma alegação que ele negou, afirmando ter migrado para atividades políticas e de resistência cultural — diretor de teatro, ele é um dos fundadores do Teatro da Liberdade, espaço cultural que encenou de peças de Shakespeare a escritas por moradores. Ele nega ter relação com atividades violentas desde o fim da Segunda Intifada e foi libertado antes de ir a julgamento.

Preocupação de segurança

Ainda de acordo com o levantamento de Taritr, dos 735 das pessoas presas antes do conflito, 612 haviam sido condenadas, sendo 284 sentenciadas à perpétua. Das 129 restantes, 74 tinham status pendente, esperando por sentença ou transferência para detenção administrativa, e 49 estavam neste segundo modelo de custódia, classificada pelo Centro de Informações Israelenses para Direitos Humanos nos Territórios Ocupados (B'Tselem) como um tipo de detenção em que não houve delito, mas uma suposição de intencionalidade de cometê-lo.

Esse perfil provocou reações de setores da sociedade israelense, sobretudo da direita radical, que se opôs ao acordo de troca de reféns. Para eles, lembrou uma negociação anterior que possibilitou a troca do soldado israelense Gilad Shalit por 1.027 presos, incluindo Yahya Sinwar, morto em Gaza no ano passado e apontado como mentor do atentado de 7 de outubro.

Em uma aparente tentativa de responder ao temor, o governo israelense incluiu um termo no acordo para que presos considerados perigosos fossem enviados para Egito e Jordânia e, posteriormente, para outros países mais afastados, como Catar e Argélia. Ao todo, 217 foram libertados com a condição de exílio permanente.

Além de Tous, foi submetido a este regime Shadi Amouri, de 44 anos, preso e acusado de participação na detonação de um carro-bomba que matou 17 israelenses em 15 de junho de 2022, em um atentado reivindicado pela Jihad Islâmica. Amouri, condenado à prisão perpétua, foi transferido para o Egito em 1º de fevereiro.

Críticas sobre as condenações

Organizações internacionais e palestinas denunciam que indivíduos foram submetidos a processos que não ofereceram oportunidade de ampla defesa e ainda assim acabaram condenados.

Um dos casos denunciados foi o de Mohammed al-Halabi, então diretor em Gaza da ONG humanitária cristã World Vision. Preso sob acusação de desviar recursos da organização para o Hamas, uma alegação que ele e a World Vision negaram, Halabi foi condenado a 12 anos de prisão.

Durante o processo, seus advogados tiveram que pedir adiamentos em julgamentos de recurso por não obterem acesso a todas as informações para apresentar defesa.

O Globo entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores de Israel e com a Embaixada israelense em Brasília, questionando sobre o perfil dos prisioneiros palestinos soltos como parte do acordo, sobre as acusações feitas por grupos pró-Palestina de detenções arbitrárias e aplicação de lei militar contra os prisioneiros e sobre as medidas tomadas para evitar que entre os libertados pudesse haver algum elemento considerado de alta periculosidade para o Estado judeu. As autoridades israelenses confirmaram o recebimento dos questionamentos, mas não apresentaram resposta.

