GUERRA
Cessar-fogo entre Israel e Líbano é prorrogado por 45 dias
Apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril, o exército israelense continuou atacando alvos do Hezbollah no Líbano
Líbano e Israel vão prorrogar seu cessar-fogo, que expiraria no próximo domingo, por mais 45 dias, anunciou o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (15), no segundo dia de conversas entre os dois países do Oriente Médio em Washington.
Apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril, o exército israelense continuou atacando alvos do Hezbollah no Líbano, causando a morte de pelo menos 400 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.