Cessar-fogo na Ucrânia é "urgentemente necessário", segundo G7

Em reunião no Canadá, chanceleres expressaram apoio à integridade territorial da Ucrânia

Ministros das Relações Exteriores do G7 se reúnem no CanadáMinistros das Relações Exteriores do G7 se reúnem no Canadá - Foto: Mandel Ngan / POOL / AFP

Os ministros das Relações Exteriores do G7 fizeram nesta quarta-feira (12) um apelo por um cessar-fogo imediato na Ucrânia, enquanto expressavam seu apoio "inabalável" à integridade territorial do país, ao concluírem uma reunião no Canadá.

"É urgentemente necessário um cessar-fogo imediato", declararam os chanceleres do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos em um comunicado conjunto.

