APELO
Cessar-fogo na Ucrânia é "urgentemente necessário", segundo G7
Em reunião no Canadá, chanceleres expressaram apoio à integridade territorial da Ucrânia
Os ministros das Relações Exteriores do G7 fizeram nesta quarta-feira (12) um apelo por um cessar-fogo imediato na Ucrânia, enquanto expressavam seu apoio "inabalável" à integridade territorial do país, ao concluírem uma reunião no Canadá.
"É urgentemente necessário um cessar-fogo imediato", declararam os chanceleres do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos em um comunicado conjunto.