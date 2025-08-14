A- A+

SAÚDE Cetamina: como age medicamento que a jovem com a "pior dor do mundo" usará para ficar sedada? Carolina Arruda vai ser submetida a sedação profunda na tentativa de 'reiniciar' seu cérebro para que responda aos fármacos

Carolina Arruda, a jovem de 28 anos que convive com neuralgia do trigêmeo, condição conhecida como “a pior dor do mundo”, vai ser submetida a sedação profunda para aplicação de cetamina — anestésico usado associado a outras drogas para sedação e analgesia em procedimentos cirúrgicos e diagnósticos em adultos e crianças.

A medida foi tomada após a jovem realizar seis cirurgias sem resultado, na tentativa de fazer com que seu cérebro volte a responder aos medicamentos. Ela será sedada e mantida por até cinco dias sob ventilação mecânica para administração da cetamina.

"Eu não vejo a hora de chegar o dia 13 de agosto. Não aguento mais. Chega logo o dia 13. Eu não vejo a hora de descansar, de ficar cinco dias em sedação profunda, apagada, anestesiada, sem precisar respirar sozinha, só com as máquinas me deixando viva, completamente apagada. Eu não aguento mais estar no meu corpo. Chega, meu Deus, chega", disse Carol em vídeo publicado em suas redes sociais.

Em 2019, a cetamina foi aprovada pelo FDA (Federal Drug Administration), agência regulatória americana. A cetamina também está presente na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde (OMS).





O medicamento também é indicado para alguns casos de dor crônica de difícil controle e depressão grave resistente a outros tratamentos. A cetamina em psiquiatria também pode ser usada em pacientes com ideação suicida, com bons resultados, e também no tratamento de pacientes com quadros de dor crônica. Além disso, a cetamina segue sendo amplamente utilizada em centros cirúrgicos, como droga anestésica.

Ela age bloqueando receptores no sistema nervoso que amplificam os sinais de dor e, no caso da depressão, ajuda a restaurar conexões entre neurônios.

"Eu interno quarta-feira agora, e na quinta, eu vou fazer as cinco cirurgias e mais sedação profunda. A princípio, eu vou ficar por cinco dias na UTI, no respirador, com medicamentos. Totalmente desacordada. (...) Por enquanto, está tudo certo para quarta internar, quinta fazer os procedimentos. Me desejem sorte para os próximos dias", disse Arruda.

O médico da jovem, Carlos Marcelo de Barros, disse em entrevista ao G1 que a aplicação será feita por infusão venosa em ambiente hospitalar para não ocorrer efeitos colaterais.

“Para segurança dos pacientes, a depender da dose usada, a infusão deve ser realizada sob monitorização em UTI. Pode causar alterações na pressão, batimentos cardíacos, respiração e percepção, como tontura, náusea, alucinações ou sensação de ‘estar fora do corpo’”, afirmou.

O que é a neuralgia do trigêmeo?

A neuralgia do trigêmeo (NT) é um distúrbio caracterizado por dores incapacitantes e crônicas ao longo do nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa da face. O paciente sente dores agudas, intensas, tipo choques ou pontadas, que são consideradas “as piores do mundo”.

O diagnóstico é raro, afetando cerca de 4,3 pessoas a cada 100 mil. As dores podem durar de segundos a minutos e ocorrer diversas vezes ao dia. Em alguns casos, acometem apenas um lado da face. No de Carolina, é bilateral, ou seja, as queixas são de ambos os lados.

Quais são as causas da neuralgia do trigêmeo?

Há três principais causas relacionadas à doença. Uma é quando ocorre uma compressão do nervo por vasos e artérias que ficam ao seu redor, o levando a "disparar" como se fosse um curto-circuito.

Outra é quando a neuralgia acontece de forma secundária a outros problemas de saúde, como doenças inflamatórias de meninges e nervos, herpes-zóster, infecções virais, tumores, aneurismas, esclerose múltipla, entre outras.

Veja também