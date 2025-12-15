Seg, 15 de Dezembro

SUSTENTABILIDADE

Cetene e ONG Xô Plástico realizam mutirão de limpeza de mangue no Recife

Iniciativa dialoga com pesquisas desenvolvidas pelo Centro voltadas à redução dos impactos dos microplásticos nos ecossistemas

Xô Plástico em ação de limpeza no manguezal da Rua da Aurora nesta quarta (17)Xô Plástico em ação de limpeza no manguezal da Rua da Aurora nesta quarta (17) - Foto: Lais Araujo / Cortesia

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) promove, em parceria com a ONG Xô Plástico, um mutirão de limpeza no manguezal do Recife, na próxima quarta-feira (17).

A ação, intitulada “Cetene Mangue Limpo”, terá início às 9h30, com concentração em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e deve reunir cerca de 40 participantes, entre servidores, terceirizados e pesquisadores PCI da instituição.

A iniciativa integra um projeto desenvolvido por pesquisadores do Cetene com o objetivo de aproximar a ciência da sociedade e ampliar a divulgação das pesquisas realizadas no Centro.

O Cetene, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) — Cetene, conduz diversos estudos sobre os impactos do plástico e dos microplásticos nos biomas nordestinos, com atenção especial aos ecossistemas de manguezal.

“O plástico descartado de forma inadequada sofre fragmentações sucessivas até se transformar em microplástico, tornando-se um contaminante cujos efeitos sobre a saúde humana ainda não são totalmente conhecidos. A presença desses materiais nos manguezais é especialmente relevante por se tratar de um ecossistema de transição entre rios e oceano, o qual interage diretamente com a vida marinha e com alimentos que chegam à nossa mesa”, explica a tecnologista Adriana Carvalho, uma das responsáveis pela iniciativa.

Todo o material coletado durante o mutirão será pesado e encaminhado à Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) para a destinação ambientalmente adequada.

Além da ação de limpeza, a programação inclui uma oficina de conscientização ambiental com os participantes, que será realizada na segunda-feira (15), na sede do Cetene.

Serviço
Ação: Cetene Mangue Limpo
Mutirão de limpeza de mangue — Cetene e ONG Xô Plástico
Data: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
Horário: 9h30 às 10h30
Local: Rua da Aurora, em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)
Participação: Aproximadamente 40 pessoas
Destinação dos resíduos: Coleta, pesagem e envio para a Emlurb.

