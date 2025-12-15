A- A+

SUSTENTABILIDADE Cetene e ONG Xô Plástico realizam mutirão de limpeza de mangue no Recife Iniciativa dialoga com pesquisas desenvolvidas pelo Centro voltadas à redução dos impactos dos microplásticos nos ecossistemas

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) promove, em parceria com a ONG Xô Plástico, um mutirão de limpeza no manguezal do Recife, na próxima quarta-feira (17).

A ação, intitulada “Cetene Mangue Limpo”, terá início às 9h30, com concentração em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), e deve reunir cerca de 40 participantes, entre servidores, terceirizados e pesquisadores PCI da instituição.

A iniciativa integra um projeto desenvolvido por pesquisadores do Cetene com o objetivo de aproximar a ciência da sociedade e ampliar a divulgação das pesquisas realizadas no Centro.

O Cetene, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) — Cetene, conduz diversos estudos sobre os impactos do plástico e dos microplásticos nos biomas nordestinos, com atenção especial aos ecossistemas de manguezal.

“O plástico descartado de forma inadequada sofre fragmentações sucessivas até se transformar em microplástico, tornando-se um contaminante cujos efeitos sobre a saúde humana ainda não são totalmente conhecidos. A presença desses materiais nos manguezais é especialmente relevante por se tratar de um ecossistema de transição entre rios e oceano, o qual interage diretamente com a vida marinha e com alimentos que chegam à nossa mesa”, explica a tecnologista Adriana Carvalho, uma das responsáveis pela iniciativa.

Todo o material coletado durante o mutirão será pesado e encaminhado à Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) para a destinação ambientalmente adequada.

Além da ação de limpeza, a programação inclui uma oficina de conscientização ambiental com os participantes, que será realizada na segunda-feira (15), na sede do Cetene.



Serviço

Ação: Cetene Mangue Limpo

Mutirão de limpeza de mangue — Cetene e ONG Xô Plástico

Data: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

Horário: 9h30 às 10h30

Local: Rua da Aurora, em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)

Participação: Aproximadamente 40 pessoas

Destinação dos resíduos: Coleta, pesagem e envio para a Emlurb.

