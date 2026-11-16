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INOVAÇÃO Cetene recebe exposição sobre tecnologia de microscopia no Recife Mostra gratuita segue até 27 de fevereiro de 2027 e reúne imagens microscópicas e atividades educativas voltadas a estudantes da rede pública

O Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) recebe, até 27 de fevereiro de 2027, a exposição ‘Ciência Delas em Alta Resolução: tecnologia de microscopia do Cetene’, na Cidade Universitária, no Recife.

A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no hall da sede do centro, localizado na Avenida Professor Luiz Freire, 1. A entrada é gratuita, mediante agendamento prévio via fomulário on-line.

A mostra apresenta imagens de plantas, insetos, materiais biológicos e objetos do cotidiano registrados por meio de microscópios. O espaço também reúne painéis explicativos sobre as aplicações da tecnologia em áreas como saúde, meio ambiente, alimentos, tecnologia e materiais, além de recursos de interação em 3D.

Atividades para estudantes

A exposição tem como público prioritário estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio da rede pública. Em articulação com professores, os alunos terão contato com conteúdos sobre escala, resolução, microscopia óptica e eletrônica, nanotecnologia e aplicações da ciência no cotidiano.

Durante a visitação, os grupos poderão participar de oficinas educativas, conversar com profissionais do Cetene e registrar dúvidas e observações sobre os conteúdos apresentados.

A proposta relaciona os temas da mostra a disciplinas como Biologia, Física, Matemática e Química.

Participação feminina

A mostra também aborda a presença de mulheres na produção científica, com destaque para técnicas, analistas e pesquisadoras que atuam no desenvolvimento de tecnologias e na análise de imagens microscópicas.

A iniciativa apresenta equipamentos e pesquisas desenvolvidos no Nordeste e discute a participação feminina nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

A exposição conta ainda com recursos de acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência auditiva.

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