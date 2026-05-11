A- A+

Mobilidade Cetran recomenda regulamentação do uso de patinetes elétricos em Pernambuco Nota técnica cita necessidade de melhorias estruturais e preocupação com a saúde pública, orientando os municípios a adotarem regras para utilização dos equipamentos autopropelidos

O Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE) aprovou a Nota Técnica nº 002/2026, recomendando que os municípios regulamentem o uso de patinetes elétricos compartilhados e demais autopropelidos. O documento pede que seja feita a distinção desses equipamentos em relação às bicicletas elétricas e ciclomotores, além de adotar medidas específicas sobre condições de circulação, velocidades e restrições pertinentes.

A nota cita a necessidade de os municípios adotarem regulamentações para classificar vias, trechos e áreas autorizadas, vedadas ou condicionadas; disciplinar a circulação em áreas de pedestres, ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e vias com tráfego misto; instituir limites locais de velocidade, inclusive zonas lentas e áreas de proteção reforçada ao pedestre; estabelecer critérios de estacionamento, retirada, redistribuição e remoção de equipamentos em desconformidade; criar canais de atendimento e comunicação de ocorrências; além de adotar medidas de publicidade institucional e parâmetros objetivos de acompanhamento, controle e fiscalização da operação.

O Cetran-PE cita que a decisão surgiu após a retomada da operação experimental de patinetes elétricos compartilhados na capital pernambucana, em março de 2026. A iniciativa foi apresentada pela Prefeitura do Recife como alternativa de micromobilidade para deslocamentos curtos, com operação por aplicativo, pontos autorizados de estacionamento, uso limitado a maiores de 18 anos, devolução em pontos autorizados, observância de regras operacionais específicas e acompanhamento durante 12 meses para avaliação dos impactos e eventuais ajustes da operação.

A retomada do serviço, de acordo com o Cetran-PE, levantou o debate sobre fsegurança viária, convivência com pedestres, suficiência da infraestrutura urbana, disciplina do estacionamento e fiscalização, reforçando a preocupação com a ocorrência de casos de condução imprudente e uso inadequado, gerando registros de lesões graves em sinistros de trânsito.



Outro ponto abordado no documento, extraído de uma reportagem da Folha de Pernambuco, citou o ofício enviado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para 18 hospitais locais que atuam em ocorrências de acidentes de transportes terrestres (ATT), solicitando que registrem separadamente os casos de incidentes com os patinetes elétricos compartilhados.

“O risco de sinistros envolvendo patinetes elétricos é 3,8 vezes maior do que o observado com bicicletas. A maior parte das hospitalizações decorrentes desses sinistros envolve traumatismos cranianos, muitas vezes agravados pela ausência de capacete e restrições à velocidade máxima e ao uso noturno estão associadas à diminuição dos atendimentos hospitalares relacionados a lesões causadas por esses veículos”, publicou a nota.

Também é citado o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), apontando a obrigação dos órgãos que cuidam do espaço viário a lidar com a infraestrutura segura de proteção dos usuários mais vulneráveis.

A base técnica da nota é fundamentada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 996/2023, observadas as peculiaridades locais de circulação, acessibilidade, infraestrutura cicloviária, uso do solo, segurança viária e proteção dos usuários vulneráveis, indicando que os municípios teriam a competência para disciplinar a circulação dos equipamentos.

Em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) se posicionou sobre a recomendação do Cetran. Confira abaixo a nota na íntegra.



A Prefeitura do Recife informa que o projeto de patinetes elétricos compartilhados está inserido em um ambiente regulatório experimental, no âmbito do programa EITA! Labs. Essa fase tem como objetivo avaliar a operação na prática, reunindo dados e informações que subsidiem a definição de regras, procedimentos e, se necessário, a elaboração de normativas específicas para uma eventual implementação definitiva do serviço na cidade. Neste momento, as recomendações do Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE) serão consideradas no âmbito deste processo.

Veja também