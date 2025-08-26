Ter, 26 de Agosto

tempestade

Céu de ficção científica: 'haboob' mergulha Phoenix na escuridão

A tempestade de poeira foi seguida por chuvas intensas e relâmpagos que desencadearam alertas de inundações repentinas

Grande nuvem de poeira no Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor em 25 de agosto de 2025, em Phoenix, Arizona.Grande nuvem de poeira no Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor em 25 de agosto de 2025, em Phoenix, Arizona. - Foto: Handout / Cidade de Phoenix / AFP

Um paredão de poeira varreu Phoenix e mergulhou essa cidade do sudoeste dos Estados Unidos em uma escuridão quase total, levando à suspensão de voos, obrigando motoristas a saírem das estradas, além de deixar milhares de pessoas sem luz.

Denominado "haboob", o fenômeno que ocorreu na segunda-feira é comum durante a temporada de monções na região árida dos Estados Unidos.

Os haboobs se formam quando uma tempestade cai e leva ar frio para o solo do deserto, levantando um paredão de poeira e sedimentos que pode chegar a quilômetros de extensão e milhares de metros de altura.

A tempestade de poeira foi seguida por chuvas intensas e relâmpagos que desencadearam alertas de inundações repentinas.

"Essa poeira das monções não é brincadeira... Por favor, protejam-se!", advertiu a cidade de Phoenix no X, compartilhando uma foto da massa de poeira sobre aviões, uma imagem que lembra um filme de ficção científica.

Os meios de comunicação locais noticiaram que o fenômeno arrancou parte do teto do Aeroporto Sky Harbor, em Phoenix.

A cooperativa elétrica Trico informou que 7.200 membros ficaram sem eletricidade, enquanto a polícia da cidade de Gilbert alertou para quedas de árvores e semáforos desligados que tornaram as condições perigosas para dirigir.

A poeira reduziu a visibilidade a poucos metros da rodovia I-10, enquanto outra via movimentada, a I-17, foi parcialmente fechada devido a inundações, segundo o Departamento de Transporte do Arizona.

No total, mais de dois milhões de pessoas foram afetadas, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que aconselha motoristas presos em haboobs a pararem e apagarem as luzes para que outros motoristas não os confundam com veículos em movimento e colidam contra eles.

O NWS prevê tempestades isoladas desta terça-feira até quinta-feira, antes que a estiagem volte à região na sexta-feira.

