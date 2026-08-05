A- A+

Internacional Ceuta alerta que situação dos migrantes menores é 'insustentável' Cerca de 72 mil migrantes viajaram para a cidade na semana passada, a grande maioria a nado ou a pé, dos quais cerca de 70 mil já regressaram a Marrocos, segundo dados das autoridades espanholas

O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertou nesta quarta-feira (5) que o número de crianças migrantes que permanecem no enclave espanhol no norte da África após uma crise migratória é “insustentável”.

Cerca de 72 mil migrantes viajaram em Ceuta na semana passada, a grande maioria a nado ou a pé, dos quais cerca de 70 mil já regressaram a Marrocos, segundo dados das autoridades espanholas.

“Neste momento, a capacidade de acolhimento de menores em Ceuta está 2.600% acima do seu limite crítico”, declarou Vivas na televisão pública, estimando que cerca de 1.100 estejam atualmente sob os cuidados da cidade autônoma.

“É uma situação absolutamente insustentável”, acrescentou Vivas, membro do Partido Popular, principal partido de oposição ao governo espanhol do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez.

“Ainda há menores nas nossas ruas, e isso é uma prioridade, uma grande preocupação”, afirmou Miguel Ángel Pérez, delegado do governo na cidade autônoma.

Vivas, que afirmou que Ceuta permanece “em estado de alerta”, apelou ao resto de Espanha por ajuda para lidar com as consequências da crise.

“Ceuta atravessa uma situação absolutamente crítica e pedimos ajuda, pedimos a assistência do resto da Espanha, através daqueles que detêm o Poder Executivo, ou seja, o governo nacional, para lidar com o que foi, e todos regularizarem, inclusive o próprio primeiro-ministro, um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha”, afirmou.

Veja também