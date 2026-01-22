Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

CFM critica permissão para que enfermeiros prescrevam antibióticos; entenda

Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou resolução permitindo que os profissionais receitem antibióticos após uma atualização do sistema que controla os medicamentos pela Anvisa

Reportar Erro
Uso de antibióticos como medida preventiva é apenas para os casos de alto risco, segundo Sociedade Brasileira de InfectologiaUso de antibióticos como medida preventiva é apenas para os casos de alto risco, segundo Sociedade Brasileira de Infectologia - Foto: Freepik

O Conselho Federal de Medicina (CFM) criticou a nova resolução do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, que permite que os profissionais receitem antibióticos.

Em nota, o Conselho afirma que "a prescrição de medicamentos pressupõe a determinação de prognóstico relativo a diagnóstico nosológico, atividade que é de competência privativa do médico para garantir a segurança do paciente".

"Compete aos enfermeiros apenas a prerrogativa de disponibilizar medicamentos em programas de saúde pública e rotinas institucionais já estabelecidas e após diagnóstico médico, não tendo competência para prescrever antibióticos (...) Ao ampliar prescrições fora de protocolos e sem governança diagnóstica, o Conselho Federal de Enfermagem afronta a legislação brasileira e o Supremo Tribunal Federal (STF), além de colocar a saúde da população brasileira em risco", diz.

Leia também

• Conselho Federal de Enfermagem passa a permitir que enfermeiros prescrevam antibióticos; entenda

• CFM estuda usar Enamed para conceder registro profissional

• Enamed: "Ficamos assustados", diz presidente do CFM, que defende veto a registro de reprovados

A medida do Cofen, porém, segue uma atualização feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no ano passado, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), plataforma que monitora a entrada e saída de substâncias controladas em farmácias. A agência incluiu a opção de profissionais da enfermagem como prescritores no sistema.

A possibilidade é restrita à indicação de antibióticos “com o devido amparo legal” e por indivíduos com registro no respectivo Conselho Regional de Enfermagem (Coren). A alteração foi um pedido do Cofen feito à Anvisa ainda em agosto de 2024.

O Cofen argumenta como base legal que a Lei Federal nº 7.498/1986, que regulamenta a profissão do enfermeiro, estabelece como uma das suas atividades a “prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde”.

Além disso, a Portaria 2.436/2017, do Ministério da Saúde, que define a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), diz que profissionais da enfermagem podem “prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal”.

A nova resolução, que traz a lista dos medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros, contempla uma série de antibióticos e, segundo o texto, engloba “medicamentos incorporados e consolidados pelo Ministério da Saúde no âmbito de programas, políticas e ações de saúde pública”.

Entre os antibióticos, estão: amoxicilina; benzilpenicilina benzatina (benzetacil); doxiciclina; azitromicina; ceftriaxona; ciprofloxacino; levofloxacino; ampicilina; cefalexina; ceftriaxona; eritromicina; nitrofurantoína; penicilina benzatina e amoxicilina + clavulanato.

De acordo com as diretrizes, os entes federativos podem ainda ampliar o rol de medicamentos de acordo com “políticas públicas de saúde e as necessidades epidemiológicas locais”.

No ano passado, quando a Anvisa incluiu a categoria de enfermeiros no SNGPC, o CFM já havia criticado e pedido a revogação da medida. A Anvisa, no entanto, argumentou não ter realizado “qualquer alteração em relação às atribuições dos profissionais de saúde” e que a atualização no SNGPC "engloba situações em que já havia amparo legal".

Em nota, o Cofen afirma que, na prática, a prescrição por enfermeiros "já integra as políticas públicas de saúde e é consolidada na Atenção Primária em programas estratégicos como imunização, saúde da mulher, doenças crônicas e controle de agravos”.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter