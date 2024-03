CGU anula demissão de professora trans do Instituto Federal do Ceará

A- A+

A Controladoria Geral da União (CGU) anulou a demissão da professora de Português Êmy Virgínia Oliveira da Costa, primeira docente transexual do Instituto Federal do Ceará (IFCE). O ministro-chefe da CGU, Vinicius Marques de Carvalho, arquivou o processo disciplinar que levou à demissão da professora e determinou a reintegração de Êmy ao cargo que assumiu em 2015, via concurso público.



Ele usou como justificativa a "prescrição da pretensão punitiva das penalidades aplicáveis".



A decisão terá efeitos retroativos, ou seja, a partir da data da demissão, em 2019. Isso significa que ela terá direito a receber salários do período em que foi afastada indevidamente.







"A servidora Emy Virgínia Oliveira da Costa deverá ser reintegrada ao cargo público federal que ocupava, com efeitos funcionais a partir data em que foi demitida do serviço público", diz a decisão publicada no Diário Oficial da União.



A professora foi demitida porque se ausentou, em três ocasiões diferentes, no ano de 2019, para assistir a seminários do Doutorado no Uruguai. Todas as vezes, ela fez a reposição das aulas.



Os alunos assinaram formulários confirmando que o conteúdo foi ministrado e que não houve prejuízo no aprendizado.



Antecipar as aulas foi a solução encontrada pela professora para participar das atividades do Doutorado porque, para conseguir licença para cursar a pós-graduação, ela precisava ser transferida para outro campus do IFCE e, embora a transferência estivesse autorizada, só ocorreu anos depois, por decisão judicial.



O processo administrativo concluiu que a professora faltou mais de 60 dias sem justificativa, o que é causa para demissão por "inassiduidade habitual".



Êmy diz que sofreu perseguição e que o processo foi irregular. "Meu coração está transbordando de gratidão", escreveu no Instagram, onde criou uma campanha contra a demissão, após a decisão da CGU. "Uma felicidade tão grande."

