Chá de romã: benefícios para a saúde e como prepará-lo para aumentar o ferro naturalmente

O chá de romã, uma infusão feita a partir da casca desta fruta, ganhou reconhecimento por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e diuréticas.

Consumida desde a antiguidade, essa bebida não só fornece vitaminas e nutrientes essenciais, como também pode complementar o tratamento de condições como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

Seu preparo é simples e seu uso é recomendado como coadjuvante natural, sempre sob orientação médica.

Um remédio natural com respaldo histórico e científico

O chá de romã é uma bebida milenar que vem sendo gradualmente incorporada à nossa alimentação diária devido ao seu potencial como remédio natural. A Universidade de Harvard destaca que as infusões, combinadas com um estilo de vida ativo, podem promover a saúde geral.

O site Tua Saúde, detalha que esta infusão contém polifenóis, flavonoides, alcaloides e triterpenos, compostos que atuam como antioxidantes e anti-inflamatórios. Esses componentes ajudam a combater os danos celulares causados pelos radicais livres e a prevenir doenças crônicas.

Principais benefícios para a saúde

Entre as condições que podem ser aliviadas ou prevenidas com o consumo responsável do chá de romã, destacam-se:

Dor de garganta, gengivite e estomatite.

Pressão alta e níveis elevados de triglicerídeos.

Baixo colesterol HDL.

Artrite, gota e doenças cardiovasculares, como aterosclerose.

Problemas digestivos, como diarreia ou disenteria.

Perda de peso e fortalecimento do sistema imunológico.

Manter a saúde da pele e prevenir a doença de Alzheimer.

Da mesma forma, estudos preliminares sugerem que os antioxidantes presentes nesta infusão podem reduzir o crescimento de células cancerígenas, embora sejam necessárias mais pesquisas para confirmar esses efeitos.

Como preparar chá de romã

A parte utilizada para fazer o chá é a casca da fruta, onde se concentram seus princípios ativos. A receita básica é a seguinte:

Ingredientes:

10 gramas de casca de romã.

1 xícara de água.

Preparação:

Coloque as conchas em uma panela com água e deixe ferver por cinco minutos.

Retire do fogo, tampe e deixe descansar por mais cinco minutos.

Deixe esfriar antes de consumir. Recomenda-se beber de duas a três xícaras por dia.

Precauções e contraindicações

Embora seus benefícios sejam abrangentes, o consumo de chá de romã não deve substituir o tratamento médico. Seu consumo deve ser controlado, pois altas doses podem causar efeitos adversos como náuseas, vômitos e irritação estomacal.

Além disso, é contraindicado para:

Crianças menores de dois anos.

Mulheres grávidas ou amamentando.

Pessoas com úlceras gástricas ou alérgicas à romã.

Se você apresentar sintomas como dificuldade para respirar, inchaço ou coceira intensa, interrompa o uso e procure atendimento médico imediatamente.

Chá de romã, uma bebida benéfica para a saúde

O chá de romã representa uma opção natural com múltiplos benefícios potenciais à saúde, especialmente devido ao seu conteúdo antioxidante e anti-inflamatório.

No entanto, ele deve ser usado como um complemento, não como um substituto para tratamentos médicos, e deve sempre ser usado sob a supervisão de um profissional.

