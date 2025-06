A- A+

Chá quente aquece? Pisar no chão frio depois do banho quente causa gripe? Tire suas dúvidas Especialista dá dicas de como se manter aquecido e protegido na estação mais gelada do ano

Com a chegada do tempo frio devido ao inverno, muitas pessoas optam por uma rotina de banhos quentes para se aquecer. Neste contexto, no imaginário brasileiro existe uma crença de que é possível pegar um resfriado ao pisar no chão frio ou entrar em contato com superfícies geladas enquanto o corpo ainda está aquecido.

Mas isso não é verdade. Segundo o infectologista e patologista clínico Celso Granato essa ideia é um mito muito difundido no país e não tem base científica.

— O que acontece é um choque térmico que o corpo sente após você mudar o ambiente e colocar o pé no chão frio. Mas não influencia em nada em uma infecção por vírus, que é o caso da gripe ou do resfriado — explica o médico, membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).





Como ocorre a gripe ou o resfriado?

A gripe é uma doença causada pelo vírus influenza e o resfriado, causado na maioria dos casos pelo rinovírus. Ambos podem entrar no organismo através da boca (chegando à garganta) e do nariz, principalmente.

— Do ponto de vista clínico é muito comum fazer essa confusão porque são sintomas muito parecidos — esclarece Granato.

O que fazer para se proteger no inverno

Mas o que fazer para realmente se manter protegido no inverno? De acordo com o infectologista, existem alguns pilares importantes de cuidados, como manter uma boa alimentação.

— É importante comer um pouco de fruta, um pouco de carne, um pouco de vegetais. Algo bem balanceado com uma quantidade satisfatória de todos os alimentos essenciais — recomenda.

Granato explica que se manter nutrido supre as necessidades do organismo e mantêm o sistema imunológico forte (o que garante que ele conseguirá combater doenças). Outra dica do médico é se manter sempre aquecido com um chá e manter um umidificador nos cômodos mais utilizados.

Caso não se tenha o aparelho, ele oferece como alternativa deixar um balde com água ou uma toalha molhada em um local próximo.

— Os vírus em geral preferem o clima seco. A gente tem menos resfriados no calor porque o ar é mais úmido. Se não tiver um ambiente mais úmido, pode ao longo da noite deixar o ar menos apropriado para o vírus com essas intervenções — aconselha.

