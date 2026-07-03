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Crime

Chacina de Camaragibe: oito policiais militares são denunciados pelo MPPE por outros dois crimes

Caso ocorreu em setembro de 2023 e resultou na morte de sete pessoas

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Chacina de Camaragibe ocorreu em setembro de 2023 e resultou na morte de sete pessoasChacina de Camaragibe ocorreu em setembro de 2023 e resultou na morte de sete pessoas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os oito policiais militares que participaram do crime que ficou conhecido como a Chacina de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram denunciados à Justiça e deverão responder pela prática de dois homicídios qualificados por motivo torpe e por meio de emboscada.

O caso ocorreu em setembro de 2023 no bairro de Tabatinga, em Camaragibe. A chacina foi realizada após um confronto entre um homem, que era conhecido como Alex Samurai, e outros dois PMs, que morreram durante uma troca de tiros.

A ação penal trata da execução de Maria José Pereira da Silva e Maria Nathália Campelo do Nascimento, que foram perseguidas e assassinadas em Paudalho, na Mata Norte de Pernambuco. As duas mulheres eram, respectivamente, mãe e companheira de Alex, e foram mortas pelo policiais por vingança.

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A denúncia partiu da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Camaragibe, em atuação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE), conforme nota enviada pelo MPPE à Folha de Pernambuco.

Entre os denunciados, estão Fábio Roberto Rufino da Silva, ex-comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, e Marcos Túlio Gonçalves Martins Pacheco, que atuava no segundo posto de comando de Diretoria da Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco durante a época do caso.

Além deles, são acusados Romoaldo de Oliveira Guerra, Moisés Delfino de Souza, Thiago Dizeu de Souza, Thiago Firmino Tavares, Geraldo Nascimento de Souza e Rodrigo Augusto Venâncio.

Atualmente, o processo tramita na Vara do Júri de Camaragibe.

Relembre o caso
Em setembro de 2023, Alex da Silva Barbosa, o Alex Samurai, se envolveu em uma troca de tiros que resultou na morte dos policiais militares Rodolfo José da Silva e Eduardo Roque Barbosa de Santana.

Na sequência dos fatos, diversos policiais, sob o comando, instrução e monitoramento de oficiais da corporação, participaram de uma caçada a Alex e aos seus parentes, com o intuito de "fazer justiça pelos colegas".

Foram mortos o próprio Alex e os seus três irmãos Amerson Juliano da Silva, Agata Ayanne da Silva e Apuynã Lucas da Silva.

Na época, o caso chocou o estado e algumas das mortes chegaram a ser transmitidas ao vivo pelas redes sociais.

No dia seguinte, os corpos da mãe e companheira de Alex foram encontrados nas margens de uma estrada em Paudalho.

Além da família, outra pessoa também morreu por causa do crime. Tratava-se da adolescente Ana Letícia Carias, que estava grávida de sete meses e foi vítima de bala perdida durante a busca dos policiais militares por Alex.

Ela chegou a dar a luz a uma menina enquanto estava em coma, mas não resistiu e faleceu cerca de um mês depois do crime.

Outro adolescente, que tinha 14 anos na época, também foi baleado na cabeça pelos policiais, mas sobreviveu ao ferimento.

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