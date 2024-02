A- A+

JUSTIÇA Chacina de Poção: júri popular do caso é suspenso e entrará em seu segundo dia nesta terça-feira Juiz do caso é Abner Apolinário; MPPE diz que réu matou outra pessoa pela primeira vez aos 14 anos de idade

O julgamento de Wellington Silvestre dos Santos, também conhecido como “chave de cadeia”, foi suspenso pouco antes das 18h desta segunda-feira (26), com previsão para ser retomado às 9h desta terça-feira (27), no Fórum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley, no bairro de Santo Antônio, localizado na área central do Recife.

O júri popular é formado por sete mulheres, e Wellington Silvestre senta à cadeira do réu sob a acusação de ter matado a tiros de arma de fogo quatro pessoas dentro do Sítio Cafundó. O crime aconteceu na noite do dia 6 de fevereiro de 2015 no Agreste de Pernambuco e ficou conhecido como “Chacina de Poção”.

O homem atualmente está preso na cidade de João Pessoa, na Paraíba, acusado desse e de outros crimes. Ele participa da sessão de modo virtual.

No período da tarde, o homem solicitou ao juiz que as suas algemas fossem retiradas. O agente penitenciário que o acompanhava disse que ele estava algemado por “questões de segurança”. O juiz, então, engrossou o tom e ordenou a retirada.

Com um histórico extenso de participações no mundo do crime, Wellington Silvestre teria confessado que matou uma outra pessoa pela primeira vez aos 14 anos de idade, segundo informações da promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Themes da Costa, que atua na parte da acusação do caso.

“A gente não está falando de uma pessoa inexperiente. Foram cinco tiros em um carro em movimento e quatro vítimas fatais, sendo três conselheiros tutelares”, rememora Themes.

Os três conselheiros tutelares de Poção mortos foram: Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, de 54 anos; José Daniel Farias Monteiro, de 31; e Carmem Lúcia da Silva, de 38. Além do trio, Ana Rita Venâncio, de 62 anos, também foi executada. Ela era a avó materna de Ana Cláudia, uma menina de três anos, que estava no carro e sobreviveu ao episódio. A mandante dos assassinatos é a avó paterna da criança, a oficial de Justiça Bernadete Siqueira Britto de Rocha.

“No depoimento do socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a menina estava imóvel e em estado de choque, coberta de sangue e massa encefálica da avó”, detalha Themes.

