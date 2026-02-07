A- A+

JULGAMENTO Chacina de Poção: mais dois réus são condenados pela Justiça; penas chegam a mais de 140 anos Bernadete de Lourdes Britto Siqueira Rocha foi a mandante do crime, segundo o TJPE

A Justiça de Pernambuco condenou mais dois réus no processo da Chacina de Poção, como ficou conhecido o episódio das mortes de quatro pessoas na cidade do Agreste do estado em fevereiro de 2015.

O julgamento que resultou na condenação de Bernadete de Lourdes Britto Siqueira Rocha e José Vicente Pereira Cardoso da Silva acabou na madrugada deste sábado (7), por volta das 2h, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O júri havia começado na manhã da última quarta-feira (4).

Apontada pela investigação como a mandante do crime, Bernadete de Lourdes Britto Siqueira Rocha foi condenada a 142 anos, cinco meses e 16 dias de reclusão.

Já José Vicente Pereira Cardoso da Silva foi condenado a 67 anos, três meses e oito dias de reclusão. A pena do réu foi reduzida pela metade em razão da sua idade — ele hoje tem mais de 70 anos. A defesa do réu interpôs recurso em plenário, segundo o TJPE.

Bernardete e José Vicente foram condenados por crimes de homicídio qualificado das quatro vítimas e atividade em grupo de extermínio [relembre o caso da Chacina de Poção no final do texto].

Durante esta semana, o júri se desenrolou com as fases de depoimentos, réplicas e tréplicas, envolvendo defesa e acusação.

O Conselho de Sentença se reuniu já na madrugada deste sábado para deliberar sobre os acusados, sendo o júri encerrado com a juíza Maria Segunda Gomes realizando a dosimetria da pena dos réus e lendo a sentença em plenário.

Réu a ser julgado

O júri de Leandro José da Silva, que seria julgado junto dos réus Bernadete de Lourdes Britto Siqueira Rocha e José Vicente Pereira Cardoso da Silva, esta semana, foi adiado a pedido da defesa. A data do julgamento de Leandro ainda será designada, de acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Relembre o crime

Em 6 de fevereiro de 2015, na cidade de Poção, Agreste de Pernambuco, o carro do ConselhoTutelar foi interceptado em uma emboscada que resultou na execução dos conselheiros tutelares Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, José Daniel Farias Monteiro e Carmem Lúcia da Silva. No veículo também estavam Ana Rita Venâncio, outra vítima fatal, e uma criança de três anos, neta de Ana, que sobreviveu.

De acordo com os autos do processo, as investigações policiais apontaram que o crime havia sido encomendado pela avó paterna da menina, Bernadete de Britto Siqueira, a partir da contratação de grupo de extermínio para eliminar a família materna e garantir a guarda da neta. Ao todo, a denúncia apontou oito pessoas como responsáveis pela chacina.

Em fevereiro de 2024, um dos acusados da execução do crime, Wellington Silvestre dos Santos, foi sentenciado a 74 anos e 8 meses de reclusão por “homicídios qualificados cometidos mediante paga ou promessa de recompensa; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”.

Em dezembro do ano passado, após sessão do júri realizada na 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, no Fórum Thomaz de Aquino, foi a vez dos réus Egon Augusto Nunes de Oliveira, Orivaldo Godê de Oliveira e Ednaldo Afonso da Silva também serem julgados.

Egon e Orivaldo foram condenados a 101 anos e 4 meses de reclusão, cada um, também pela prática de homicídios qualificados. Já Ednaldo foi punido com 12 anos e seis meses de reclusão pela prática de homicídio simples contra um dos conselheiros tutelares. Os jurados votaram por sua absolvição em relação aos demais crimes.

Os dois foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V §6 - (cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) de quatro pessoas; e também por atividade em grupo de extermínio.

