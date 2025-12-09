Ter, 09 de Dezembro

JUSTIÇA

Chacina de Poção: sete acusados vão a júri popular nesta quarta (10), no Recife

Dentre os acusados, está a oficial de Justiça Bernadete Siqueira Britto de Rocha, apontada como mandante dos assassinatos

Julgamento acontece no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife, a partir das 8hJulgamento acontece no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife, a partir das 8h - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Sete acusados do assassinato de quatro pessoas em 2015 no Agreste de Pernambuco, no caso conhecido como Chacina de Poção, vão a júri popular nesta quarta-feira (10).

A sessão ocorre no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife, a partir das 8h. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) fará a acusação pública, a partir das 9h, de seis dos sete acusados de matar a idosa e três conselheiros tutelares que estavam transportando uma criança, neta da primeira vítima. 

No mesmo dia, está marcado um ato em frente ao tribunal pedindo justiça pelas vidas perdidas e responsabilização dos responsáveis. O momento terá participação de conselheiros tutelares vindos de diversos municípios de Pernambuco.

Relembre o caso
O crime aconteceu dentro de um veículo na zona rural de Poção, a 240 quilômetros do Recife. Foram mortos os conselheiros tutelares Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, de 54 anos; José Daniel Farias Monteiro, 31 anos; e Carmem Lúcia da Silva, de 38. 

Ana Rita Venâncio, de 62 anos, também foi assassinada. Ela era a avó materna de Ana Cláudia, menina que, à época, tinha três anos e estava no carro, mas que sobreviveu ao episódio.

De acordo com a Justiça, a mandante dos assassinatos seria a avó paterna da criança, a oficial de Justiça Bernadete Siqueira Britto de Rocha, que vai a júri nesta quarta.

Bernadete teria contratado o grupo de extermínio para eliminar a família materna e assegurar a guarda da criança, cuja tutela oficial era do pai, José Cláudio de Britto Siqueira Filho. 

Réu condenado a 74 anos de prisão
Em fevereiro do ano passado, Wellington Silvestre dos Santos, apontado como principal executor da chacina, foi condenado a 74 anos de prisão. Ele foi julgado por dois dias no Fórum Tomaz de Aquino, e teve sentença confirmada após um júri formado por sete mulheres considerá-lo culpado.

Ficou determinado que ele deveria cumprir a pena em Pernambuco. À época, ele estava detido na Paraíba, por outro crime.

Quem sãos os réus
Com a condenação de Wellignton, restam os julgamentos dos outros sete réus. São eles: Bernadete e Égon, amigo íntimo do réu já condenado. 

Também foram acusados de participação no delito o advogado e amigo íntimo de Bernadete, José Vicente Pereira Cardoso da Silva, de 59 anos; Leandro José da Silva, de 25, conhecido como Léo da Coca; Orivaldo Godê de Oliveira, mais conhecido como Zeto; e Ednaldo Afonso da Silva, que auxiliou e facilitou a fuga dos executores.

