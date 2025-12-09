A- A+

JUSTIÇA Chacina de Poção: sete acusados vão a júri popular nesta quarta (10), no Recife Dentre os acusados, está a oficial de Justiça Bernadete Siqueira Britto de Rocha, apontada como mandante dos assassinatos

Sete acusados do assassinato de quatro pessoas em 2015 no Agreste de Pernambuco, no caso conhecido como Chacina de Poção, vão a júri popular nesta quarta-feira (10).

A sessão ocorre no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife, a partir das 8h. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) fará a acusação pública, a partir das 9h, de seis dos sete acusados de matar a idosa e três conselheiros tutelares que estavam transportando uma criança, neta da primeira vítima.

No mesmo dia, está marcado um ato em frente ao tribunal pedindo justiça pelas vidas perdidas e responsabilização dos responsáveis. O momento terá participação de conselheiros tutelares vindos de diversos municípios de Pernambuco.

Relembre o caso

O crime aconteceu dentro de um veículo na zona rural de Poção, a 240 quilômetros do Recife. Foram mortos os conselheiros tutelares Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, de 54 anos; José Daniel Farias Monteiro, 31 anos; e Carmem Lúcia da Silva, de 38.

Ana Rita Venâncio, de 62 anos, também foi assassinada. Ela era a avó materna de Ana Cláudia, menina que, à época, tinha três anos e estava no carro, mas que sobreviveu ao episódio.



De acordo com a Justiça, a mandante dos assassinatos seria a avó paterna da criança, a oficial de Justiça Bernadete Siqueira Britto de Rocha, que vai a júri nesta quarta.

Bernadete teria contratado o grupo de extermínio para eliminar a família materna e assegurar a guarda da criança, cuja tutela oficial era do pai, José Cláudio de Britto Siqueira Filho.

Réu condenado a 74 anos de prisão

Em fevereiro do ano passado, Wellington Silvestre dos Santos, apontado como principal executor da chacina, foi condenado a 74 anos de prisão. Ele foi julgado por dois dias no Fórum Tomaz de Aquino, e teve sentença confirmada após um júri formado por sete mulheres considerá-lo culpado.

Ficou determinado que ele deveria cumprir a pena em Pernambuco. À época, ele estava detido na Paraíba, por outro crime.

Quem sãos os réus

Com a condenação de Wellignton, restam os julgamentos dos outros sete réus. São eles: Bernadete e Égon, amigo íntimo do réu já condenado.

Também foram acusados de participação no delito o advogado e amigo íntimo de Bernadete, José Vicente Pereira Cardoso da Silva, de 59 anos; Leandro José da Silva, de 25, conhecido como Léo da Coca; Orivaldo Godê de Oliveira, mais conhecido como Zeto; e Ednaldo Afonso da Silva, que auxiliou e facilitou a fuga dos executores.

